Falconi abre inscrições para o Programa de Estágio com bolsas de R$ 2 mil

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio Falconi 2024. São disponibilizadas 40 vagas para as cidades de Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), com modelo de trabalho híbrido.

As oportunidades são destinadas à área de consultoria da empresa, e as inscrições estarão abertas até o dia 16 de junho no site da 99jobs.

Quais são os benefícios?

Além da bolsa-auxílio de R$ 2 mil, a companhia irá oferecer como benefícios:

Vale-refeição,

Assistência médica e odontológica,

Seguro de vida,

Benefício TotalPass.

Quais são os requisitos?

Podem se candidatar:

Alunos dos cursos de Engenharia, Administração, Matemática, Ciências Contábeis, Economia e Estatística, com previsão de formatura entre julho/2025 e julho/2026.

Estudantes que tenham disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia em São Paulo (SP) ou Belo Horizonte (SP).

Como funcionará o processo seletivo?

Durante a inscrição, os candidatos passarão por testes online para avaliar conhecimentos gerais, mapeamento de perfil e compatibilidade com a cultura da empresa. Todas essas etapas iniciais serão conduzidas pela 99jobs, plataforma parceira da Falconi durante este processo seletivo.

Quem alcançar a nota mínima nos primeiros exames avançarão para uma dinâmica online com o time de RH e líderes da consultoria. Aos aprovados de São Paulo nesta fase, a última etapa será uma entrevista presencial. Já para Belo Horizonte, a entrevista final será remota.

Os estagiários iniciarão as suas atividades em agosto de 2024. O estágio terá duração de um a dois anos, dependendo do tempo restante para a conclusão do curso. Durante o período, todos terão a chance de participar de projetos da consultoria aplicados em diversos segmentos, conforme a necessidade de alocação da empresa.

Como de inscrever?

Para participar do processo seletivo do Programa de Estágio da Falconi, acesse a página da 99 jobs.