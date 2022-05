Quer estudar na Alemanha? Programa tem bolsas exclusivas para brasileiros

Mariane Roccelo, do Estudar Fora

A Fundação Alexander von Humboldt está com inscrições abertas para o programa de German Chacellor Fellowship para estudantes de pós-graduação. O programa oferece 60 bolsas de estudo com auxílio mensal, sendo cerca de 10 delas exclusivas para brasileiros.

As bolsas são para manter os fellows por 1 ano na Alemanha desenvolvendo um projeto pessoal. De acordo com o edital, o programa é voltado para estudantes com “experiência de liderança” cuja carreira esteja vinculada com o desenvolvimento de carreira, tenha relevância social e impacto social.

O que as bolsas incluem:

Auxílio mensal de € 2.000, € 2.300 ou € 2.600 , dependendo do nível de carreira e treinamento;

, dependendo do nível de carreira e treinamento; Um curso de idioma prévio antes do programa de fellowship iniciar;

fellowship iniciar; Fundo financeira para cursos de alemão durante o programa;

Suporte individual durante a estadia na Alemanha;

Auxílio financeiro adicional para mobilidade, para outros membros familiares, despesas com viagem e seguro saúde;

Participação em eventos de troca de experiências profissionais e interculturais;

Atividades para networking e colaborativas;

Uma viagem de campo pela Alemanha com duração de duas semanas.

Como participar

Podem se inscrever para o programa de fellowship candidatos com nacionalidade brasileira, chinesa, indiana, russa, sul africana ou estadunidense. Também é necessário trabalhar nos campos de política, negócios, mídia, administração, sociedade e cultura, comprovar ter experiência de liderança. Além disso, é necessário ter se formado há, no máximo, dois anos e comprovar ter fluência em inglês ou alemão.

Para se inscrever, é necessário enviar os seguintes documentos:

Carta de motivação contando o que orienta a carreira, qual experiência de liderança teve e quais os objetivos para a carreira;

contando o que orienta a carreira, qual experiência de liderança teve e quais os objetivos para a carreira; Plano de projeto: delinear os detalhes do projeto, qual é a importância social dele e como ele permitirá construir futuras pontes entre a Alemanha e o Brasil;

Uma declaração do mentor na Alemanha que aceitou o projeto;

Duas cartas de recomendação.

Mais informações sobre o programa de fellowship neste link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 15 de outubro de 2022.

"Bolsas integrais para programa de fellowship na Alemanha" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.



