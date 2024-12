Edital do TRT 10 é publicado e salário é de até 16 mil; veja todas as informações

O edital para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal e Tocantins (TRT 10) foi publicado nesta sexta-feira, 20. São nove vagas imediatas de nível superior, mais formação de cadastro de reserva para os cargos de analista e técnico em diversas especialidades.

Os salários iniciais variam de R$ 8.529,65 a R$ 16.035,69 e para participar, é preciso se inscrever entre os dias 27 de dezembro deste ano e 17 de janeiro de 2025, no site da Cebraspe, a responsável pelo certame.

Para validar a inscrição, é preciso pagar uma taxa de inscrição de R$ 90 para técnico judiciário e R$ 120 para analista judiciário. As provas estão marcadas para 16 de março do próximo ano.

Veja as principais datas