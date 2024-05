Concurso da Caixa: Veja o local e dicas finais para a prova que será realizada neste domingo

O Concurso da Caixa, que irá oferecer mais de 4 mil vagas e salários entre R$ 11.186 e R$ 14.915, está chegando. Será neste domingo, 26, e o horário e o local já está disponível no site da Cesgranrio, instituição que realizará o concurso.

ATT: devido à situação de calamidade no Rio Grande do Sul, a prova foi adiada no estado. A data ainda não foi definida.

Importante reforçar alguns pontos para os candidatos.

Atenção ao cronograma

Realização da prova: 26/05/24 (em todo o Brasil, menos no Rio Grande do Sul)

26/05/24 (em todo o Brasil, menos no Rio Grande do Sul) Para ver o horário e local, acesse o site da Cesgranrio: https://caixa.cesgranrio.org.br/login

https://caixa.cesgranrio.org.br/login Previsão de divulgação dos resultados finais: 05/08/24.

Dicas para reta final

Foco na revisão

Nessa reta final pré-prova, Victor Tanaka, especialista em concursos públicos do Estratégia Concursos, recomenda que o candidato não fique buscando conteúdos novos que não foram vistos até agora e queira, de maneira desesperada, estudar todo o edital.

“O ideal nessa última semana é trabalhar com a consolidação de conhecimentos. Eu gosto muito de orientar sobre a revisão de conteúdos que o aluno estudou até o momento. É melhor consolidar aqueles 70%, 80% que ele já viu do edital do que tentar abranger 100% do edital, mas de maneira mais ou menos.”

Mantenha uma boa carga horária de estudo

Nessa última semana o especialista diz que o foco deve estar em trabalhar muita revisão, até para reduzir um pouco a ansiedade e consolidar conhecimento.

“É importante revisar todo o conteúdo que foi visto e estudado até agora, focar na revisão das principais matérias que possuem uma quantidade maior de questões na prova e buscar não exagerar em termos de carga horária”, diz. “Mantenha uma carga horária de estudos boa, também não acho que faz sentido ficar descansando, afinal de contas a gente está numa reta final pré-prova, então é possível trabalhar muito mais revisão e questões.”

Revise e teste seus conhecimentos

Para Tanaka, é importante buscar sempre a dupla “revisões e questões”, tanto para consolidar conhecimento quanto para avaliar as questões que você errou em algum momento nos estudos. “É importante ver se tem algum ponto que precise reforçar nesta fase final para que você possa aparar essas arestas”.

Mantenha o bem-estar

Um dia antes da prova não vale a pena ficar se esforçando muito, vale mais pensar em manter o bem-estar, diz o especialista em concursos.

“Escolha comer algo mais saudável, nada tão pesado no dia da prova, acordar um pouquinho mais cedo, chegar antes, pelo menos com uma hora de antecedência, porque a gente não sabe o que pode acontecer pelo caminho. Tudo isso são formas de você reduzir a ansiedade”.