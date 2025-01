Concurso Correios: resultado deve ser divulgado nesta terça, 14; veja como acessar

Os resultados da prova objetiva do concurso dos Correios estão previstos para serem divulgados nesta terça-feira, 14. No edital, não consta uma data exata para essa etapa do certame, mas, segundo o cronograma, o resultado das provas objetivas deverão ser publicadas até 30 dias após a realização das provas, o que ocorreu em 15 de dezembro.

Os candidatos podem fazer a consulta por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável por toda a organização do concurso. No total são 3.511 vagas, sendo 3.099 para o nível médio e outras 412 para o nível superior.

Quais os cargos?

As vagas de nível médio são para o cargo de Agente de Correios – Carteiro, com salário inicial de R$ 2.429,26. A empresa oferece ainda vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400,00, o que resulta em remuneração mensal de aproximadamente R$ 4 mil.

As vagas de nível superior são para as especialidades de advogado, arquiteto, arquivista, assistente social, analista de sistemas e engenheiro. O salário inicial é de R$ 6.872,48 e a remuneração total chega a R$ 8.500,00 quando o salário é somado ao vale-refeição de aproximadamente R$ 1.400,00

Todos os aprovados terão a possibilidade de aderir ao plano de saúde e previdência complementar da empresa.

Reserva de vagas

Neste concurso haverá a reserva de 30% das vagas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, quantitativo superior ao estabelecido pela legislação (20%). No caso do edital de nível médio, isso equivale a 936 vagas. Além disso, 10% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência.