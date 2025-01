Correios não pagam aluguel de galpão logístico gerido pelo fundo TRBL11

A Tellus Rio Bravo Renda Logística (TRBL11), fundo imobiliário focado no setor logístico, enfrenta um impasse com os Correios. A companhia está inadimplente com o aluguel de dezembro de um galpão logístico gerido pelo fundo.

O aluguel, que deveria ter sido pago no dia 7 de janeiro, é referente ao Centro Logístico de Contagem, em Minas Gerais, e representa 46,5% da receita do fundo. Segundo a gestora Tellus, os cotistas já foram notificados.

Felipe Ribeiro, gestor do fundo, comenta que o galpão em que operam está totalmente apto a receber o gigante operação dos Correios, que alimenta todas as regiões do interior do estado de Minas Gerais.

“O Centro de Distribuição é de última geração, com equipamentos vindos de fora do país e feitos sob medida para essa operação e que seguem instalados no imóvel. Os Correios seguem com a posse do imóvel, com controle da portaria e com algumas mercadorias armazenadas.”

Após a notícia, as cotas do TRBL11 apresentaram desvalorização hoje de 0,9%, saindo de R$ 62,55 para R$ 61,99 às 16h.

“A administração do fundo reforça que está adotando todas as medidas legais cabíveis para proteger os interesses dos cotistas e solucionar o impasse”, informaram em nota.

A EXAME Invest entrou em contato com os Correios, que até a publicação desta reportagem ainda não tinha retornado. O espaço segue aberto.