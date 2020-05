Como usar o Stories para conseguir emprego? Veja dicas do LinkedIn

Com mais de 43 milhões de brasileiros em sua plataforma, o LinkedIn liberou primeiro no Brasil sua ferramenta de Stories em abril.

Usuários, marcas e páginas de empresas podem publicar fotos e vídeos para suas conexões e seguidores, dando atualizações sobre seu cotidiano.

Se no Instagram a função é usada para mostrar os melhores momentos da vida pessoal, como esses conteúdos poderiam ajudar também sua vida profissional?

De forma mais casual, é possível contar para sua audiência sobre suas habilidades, experiências interessantes, tendências do seu setor ou dicas de carreira.

Segundo especialistas da rede social, os profissionais podem adaptar suas publicações e redes para atingir objetivos em suas carreiras, como conseguir um emprego ou mudar de área.

Veja algumas dicas:

Recolocação

A dica para encontrar um novo emprego é acionar suas conexões usando a ferramenta. Você pode acompanhar as publicações de profissionais em empresas onde gostaria de trabalhar ou que falam de oportunidades na sua área. Assim como acionar sua rede de contatos, informando que tipo de vaga busca.

“É fundamental se planejar para o que se pode fazer agora. Quais planos, estratégias e que pessoas você pode se conectar e que possam ajudar nesse momento. Aproveitar o espaço para mostrar seus pontos fortes para despertar a curiosidade do recrutador em conhecer o perfil”, afirma a consultora de carreira Eliete Oliveira.

Mensagens no Stories do Linkedin Mensagens no Stories do Linkedin

Transição de carreira e negócio

Nesse caso, o profissional estará se preparando para mostrar ao mercado habilidades que tem na nova área e criar uma nova rede de contatos. O Stories é um espaço para criar conteúdo que promova os passos dessa jornada e atraia parceiros, recrutadores e clientes.

“Quem mais rápido entendeu que a questão não é pausa e sim preparação, mudança de foco e flexibilidade, provavelmente será aquele que logo fará um LinkedIn Story para agradecer um novo trabalho ou projeto”, define a psicóloga e especialista em recolocação, Taís Targa.

Cargos executivos

Quer mostrar sua voz como líder? Então a ferramenta pode ser usada para divulgar seus valores e humanizar a marca de sua empresa. Segundo o gerente de recursos humanos Flavio Valiat, essa é uma oportunidade para as lideranças mostrarem como investem em seus funcionários.

O executivo mais experiente pode se aproximar de sua equipe, de talentos no mercado e de investidores compartilhando seus conhecimentos de negócios e carreira.

Primeiro emprego ou estágio

No começo da carreira, mostre seus interesses na área de atuação que escolheu, como cursos que está fazendo, iniciativas e aprendizados da quarentena e como está lidando com o ensino à distância. A recomendação é seguir empresas onde gostaria de trabalhar e aprender sobre seu negócio e cultura. Além de ter atenção às vagas que podem surgir.

“Além do preparo técnico, o jovem precisa estar atento às habilidades do século 21, que chamamos de soft skill. Entre elas estão a comunicação não violenta, feedbacks, gestão de tempo e de crises, foco em resultados e networking”, recomenda Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário.