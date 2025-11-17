'Nenhuma solução nasce pronta': fundador diz que é preciso abraçar fracasso sete vezes para crescer

Deon Nicholas, cofundador da startup Forethought AI, sabe como ninguém transformar uma ideia em um produto que realmente resolve problemas dos usuários.

Desde o início, ele e sua equipe decidiram que não buscariam validação em avaliações de mercado infladas ou tendências passageiras, mas naquilo que clientes estavam dispostos a usar e pagar. As informações foram retiradas de TechCrunch.

A abordagem ganhou força porque Nicholas sempre tratou a IA como um meio para destravar valor concreto, não como um fim.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

O que profissionais aprendem com essa estratégia

Em um ambiente cada vez mais competitivo, esse posicionamento ajuda a explicar por que profissionais de qualquer área precisam dominar inteligência artificial: não para seguir modismos, mas para entender como a tecnologia se conecta a necessidades reais de negócio.

Nicholas detalha o que chama de “7-Failure Rule” (em tradução, regra das 7 falhas), uma lógica que orienta fundadores e equipes a abraçarem ciclos rápidos de tentativa e erro.

Para ele, nenhuma solução nasce pronta. A isenção de glamour é intencional: em vez de perseguir funcionalidades brilhantes, a Forethought dedicou tempo a definir com precisão o perfil do cliente ideal e mapear dores específicas que a IA poderia resolver.

EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero. Garanta sua vaga clicando aqui.

O recado para quem quer crescer com IA

Esse processo de validação contínua criou o cenário para o momento de virada da empresa.

Mesmo diante da empolgação dos investidores, Nicholas afirma que o que sustentou o crescimento foi disciplina, não euforia. Para ele, sucesso em IA depende menos de anunciar inovação e mais de entregá-la.

É um recado direto a profissionais de todas as áreas: a capacidade de entender, testar e aplicar IA com foco em impacto real é o que diferencia quem avança na carreira em um mercado inundado por soluções genéricas.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

Automatizar tarefas repetitivas. ⁣

Personalizar sua abordagem profissional. ⁣

Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣

Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣

Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui.