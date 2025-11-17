Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

'Nenhuma solução nasce pronta': fundador diz que é preciso abraçar fracasso sete vezes para crescer

Em entrevista ao podcast Build Mode, Deon Nicholas, cofundador da Forethought, detalha como foco no cliente, testes rápidos e disciplina estratégica permitiram que a empresa alcançasse tração real ainda antes do boom da inteligência artificial

Deon Nicholas, cofundador da Forethought AI

Deon Nicholas, cofundador da Forethought AI

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 12h00.

Última atualização em 17 de novembro de 2025 às 12h12.

Deon Nicholas, cofundador da startup Forethought AI, sabe como ninguém transformar uma ideia em um produto que realmente resolve problemas dos usuários.

Desde o início, ele e sua equipe decidiram que não buscariam validação em avaliações de mercado infladas ou tendências passageiras, mas naquilo que clientes estavam dispostos a usar e pagar. As informações foram retiradas de TechCrunch.

A abordagem ganhou força porque Nicholas sempre tratou a IA como um meio para destravar valor concreto, não como um fim.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

O que profissionais aprendem com essa estratégia 

Em um ambiente cada vez mais competitivo, esse posicionamento ajuda a explicar por que profissionais de qualquer área precisam dominar inteligência artificial: não para seguir modismos, mas para entender como a tecnologia se conecta a necessidades reais de negócio.

Nicholas detalha o que chama de “7-Failure Rule” (em tradução, regra das 7 falhas), uma lógica que orienta fundadores e equipes a abraçarem ciclos rápidos de tentativa e erro.

Para ele, nenhuma solução nasce pronta. A isenção de glamour é intencional: em vez de perseguir funcionalidades brilhantes, a Forethought dedicou tempo a definir com precisão o perfil do cliente ideal e mapear dores específicas que a IA poderia resolver.

EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero. Garanta sua vaga clicando aqui.

O recado para quem quer crescer com IA

Esse processo de validação contínua criou o cenário para o momento de virada da empresa.

Mesmo diante da empolgação dos investidores, Nicholas afirma que o que sustentou o crescimento foi disciplina, não euforia. Para ele, sucesso em IA depende menos de anunciar inovação e mais de entregá-la.

É um recado direto a profissionais de todas as áreas: a capacidade de entender, testar e aplicar IA com foco em impacto real é o que diferencia quem avança na carreira em um mercado inundado por soluções genéricas.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

  • Automatizar tarefas repetitivas. ⁣
  • Personalizar sua abordagem profissional. ⁣
  • Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣
  • Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣
  • Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA
Próximo

Mais de Carreira

Por que as ferramentas de IA querem que você digite cada vez menos — e fale cada vez mais

Como a IA virou rotina nos pequenos negócios e assumiu tarefas antes feitas por equipes inteiras

O novo passo da Microsoft contra a OpenAI tem a ver com uma aposta inédita em saúde; entenda

A startup que o agro recusou — e agora atrai US$ 6 mi após conselho de mentor do Vale do Silício

Mais na Exame

Esporte

F1 abre venda de ingressos para o GP de São Paulo de 2026

Future of Money

Strategy refuta boatos sobre venda de bitcoin e compra mais R$ 4 bilhões

Carreira

Por que as ferramentas de IA querem que você digite cada vez menos — e fale cada vez mais

Negócios

A nova aposta de Semenzato: aporte na QÓculos de olho nos R$ 500 milhões