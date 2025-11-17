'Nenhuma solução nasce pronta': fundador diz que é preciso abraçar fracasso sete vezes para crescer

Deon Nicholas, cofundador da Forethought AI
Redatora
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 12h00.
Última atualização em 17 de novembro de 2025 às 12h12.
Deon Nicholas, cofundador da startup Forethought AI, sabe como ninguém transformar uma ideia em um produto que realmente resolve problemas dos usuários.
Desde o início, ele e sua equipe decidiram que não buscariam validação em avaliações de mercado infladas ou tendências passageiras, mas naquilo que clientes estavam dispostos a usar e pagar. As informações foram retiradas de TechCrunch.
A abordagem ganhou força porque Nicholas sempre tratou a IA como um meio para destravar valor concreto, não como um fim.
Em um ambiente cada vez mais competitivo, esse posicionamento ajuda a explicar por que profissionais de qualquer área precisam dominar inteligência artificial: não para seguir modismos, mas para entender como a tecnologia se conecta a necessidades reais de negócio.
Nicholas detalha o que chama de “7-Failure Rule” (em tradução, regra das 7 falhas), uma lógica que orienta fundadores e equipes a abraçarem ciclos rápidos de tentativa e erro.
Para ele, nenhuma solução nasce pronta. A isenção de glamour é intencional: em vez de perseguir funcionalidades brilhantes, a Forethought dedicou tempo a definir com precisão o perfil do cliente ideal e mapear dores específicas que a IA poderia resolver.
Esse processo de validação contínua criou o cenário para o momento de virada da empresa.
Mesmo diante da empolgação dos investidores, Nicholas afirma que o que sustentou o crescimento foi disciplina, não euforia. Para ele, sucesso em IA depende menos de anunciar inovação e mais de entregá-la.
É um recado direto a profissionais de todas as áreas: a capacidade de entender, testar e aplicar IA com foco em impacto real é o que diferencia quem avança na carreira em um mercado inundado por soluções genéricas.
