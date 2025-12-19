Como manter a motivação quando a concorrência é brutal — e você ainda está começando

A rotina de quem empreende — ou quer empreender — pode parecer solitária e exaustiva. Num mercado onde a concorrência se multiplica, as comparações são inevitáveis e a pressão por resultados é constante, manter a motivação virou um dos grandes diferenciais competitivos.

Mas como seguir avançando quando o jogo parece perdido? Segundo Leo Ovdiienko, co-fundador da plataforma de streaming DramaShorts, a resposta está em três fundamentos simples, porém poderosos. As informações foram retiradas de Fast Company.

1. Descubra o verdadeiro motivo pelo qual você está fazendo isso

Antes de falar sobre performance ou produtividade, é preciso olhar para dentro. Não adianta copiar metas dos outros, você precisa entender por que você está nessa jornada. O seu “porquê” é o que vai sustentar sua energia quando as primeiras dificuldades surgirem (e elas vão surgir).

Empreendedores de sucesso não começaram com grandes recursos ou apoio de investidores. O que os moveu foi um problema real, vivido na pele. Quando o motivo é pessoal, a motivação não depende de elogios ou validações externas.

2. Mude o jogo: defina seu próprio placar

Comparar-se com os outros pode matar sua energia. Em vez disso, defina o que significa sucesso para você.

Quais métricas realmente importam no seu momento? Quais metas estão ligadas ao que você quer construir de verdade?

Empreendedores de alta performance medem seu progresso com base em objetivos internos, não em likes ou manchetes. É esse tipo de foco que constrói resultados consistentes — e evita distrações.

3. Tenha um pipeline de inovação (mesmo que pequeno)

Quem inova, mesmo em pequena escala, encontra motivação constante. Ovdiienko recomenda começar a semana com três perguntas:

O que nossos usuários/clientes amariam que ninguém ainda fez?

Qual dor está sendo ignorada pelo mercado?

Como podemos entregar algo novo usando o que já temos?

Inovação não precisa ser disruptiva — precisa ser consistente. Criar sistemas para gerar, testar e abandonar ideias rapidamente mantém a equipe alinhada e o negócio vivo.

