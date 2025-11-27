Como desbloquear todo o potencial do GPT-5 com um único prompt

A comunidade global de tecnologia finalmente encontrou uma solução prática para explorar ao máximo o potencial do GPT-5, o mais recente modelo da OpenAI.

Após críticas quanto ao desempenho do novo sistema, um simples prompt criado por um usuário do Reddit trouxe de volta o interesse na ferramenta.

A revolução veio da comunidade

Batizado informalmente de “o prompt definitivo”, o comando foi desenvolvido por um usuário identificado como michel_333, que compartilhou o texto na plataforma Reddit.

A proposta era transformar o ChatGPT-5 em um verdadeiro assistente profissional, capaz de oferecer respostas diretas, explicações passo a passo e planos de ação objetivos. Em poucas linhas, o prompt reconfigura a experiência de uso da IA.

O prompt não apenas melhora a clareza das respostas do GPT-5, mas também traz mais profundidade e precisão às interações. Segundo ele, o novo modo de uso tornou-se parte fixa de sua rotina, graças à eficiência prática dos resultados.

Como funciona o prompt que viralizou

"De agora em diante, atue como meu assistente especialista, com acesso a todo o seu raciocínio e conhecimento. Sempre forneça:

Uma resposta clara e direta à minha solicitação.

Uma explicação passo a passo de como você chegou lá.

Perspectivas ou soluções alternativas que eu talvez não tivesse pensado.

Um resumo prático ou plano de ação que posso aplicar imediatamente.”

A partir disso, o modelo passa a adotar um novo comportamento. O prompt ainda permite ao usuário direcionar o tom e o nível de profundidade da resposta.

