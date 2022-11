Com Zezé Motta, Rachel Maia e Fióti evento gratuito incentiva a diversidade racial no mercado

A partir desta quin-feira 17, estão abertas as inscrições para a Conferência Juntos 2022, evento da consultoria McKinsey & Company sobre diversidade racial e inclusão no mundo corporativo.

Neste ano, a iniciativa acontecerá no dia 19 de novembro, no Espaço Transamérica, em São Paulo.

Destinado a estudantes universitários e profissionais com até seis anos de formados autodeclarados pretos e pardos, o evento chega à sua quinta edição com apoio de Ambev, Itaú, J.P. Morgan, ADP, Banco Pan, Bayer, BTG Pactual, Bloomberg, CBA, Coca-Cola, Eneva, Mattos Filho, Morgan Stanley, Novartis, Porto Seguro, Raízen e Salesforce.

“Acreditamos que iniciativas como essa podem fazer a diferença nas corporações para inclusão. A diversidade faz parte do DNA da empresa e sempre temos acreditado nela como uma forma de ajudar a mudar a visão de mundo e, por isso, a Coca-Cola Brasil busca ser tão diversa quanto o mercado em que atua, com oportunidades iguais e respeito para todos”, comenta Leila Luz, líder de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I) na Coca-Cola Brasil.

Além da agenda principal, que contará com transmissão virtual, também haverá uma programação especial em Salvador e Porto Alegre, que acompanharão o evento em São Paulo e terão atividades com convidados exclusivos, almoço e happy hour.

Na programação do evento estão previstas palestras com profissionais negros de destaque, como Rachel Maia, fundadora e CEO da RM Consulting e ex-CEO da Lacoste, primeira mulher negra a ocupar um cargo de presidente em uma multinacional de grande porte no País.

Junto com Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta, maior evento de cultura e empreendedorismo da América Latina, e Suzane Jardim, professora e historiadora formada pela USP, ela abordará o tema da mobilidade social de pessoas pretas e o impacto dessa transformação na nossa sociedade.

A Conferência Juntos de 2022 também conta com a jornalista e apresentadora Adriana Couto, que marca presença novamente como mestre de cerimônias. Além disso, Zezé Motta, atriz, cantora e militante, participará de uma plenária especial, na qual compartilhará sua trajetória inspiradora como mulher preta na mídia há mais de cinco décadas.

Outros palestrantes confirmados são o artista e empreendedor Evandro Fióti, Edvaldo Vieira (CEO da Amil), André Barrence (Diretor do Google for Startups na América Latina), Patrícia Santos (CEO EmpregueAfro), entre outros.

Realizada anualmente desde 2018, a edição de 2021 contou com mais de 5 mil inscritos de todos os estados do Brasil. A fim de facilitar o contato entre empresas e participantes, a interação com as instituições poderá ser realizada nos dias seguintes ao encerramento do evento por meio das soluções oferecidas pelo site.

Os participantes do evento também poderão ter a oportunidade de integrar processos seletivos na McKinsey e nas empresas parceiras do evento.

Os interessados em participar do evento podem se inscrever por meio site da Conferência Juntos.

