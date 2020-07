Ambev está recrutando mais de 80 estagiários negros de todo o Brasil

A Ambev abriu as inscrições nesta segunda-feira, 20, para o seu novo programa de recrutamento de novos talentos, o Representa.

A iniciativa procura contratar e desenvolver universitários negros de todo o Brasil, com mais de 80 vagas na área de vendas, tecnologia, nas cervejarias e no centro de serviços compartilhados (CSC).

Para participar, a empresa aceita estudantes matriculados em qualquer curso de ensino superior e não exige conhecimento de inglês. Durante o programa, um curso de inglês será custeado pela Ambev para os estagiários e eles passarão por um programa de mentoria com líderes da empresa.

O programa deste ano é inédito em sua dimensão, mas foi inspirado no projeto piloto criado em 2019 com 10 jovens na sede da Ambev em São Paulo. O objetivo era aumentar a inclusão de pessoas negras na empresa com uma seleção focada no grupo, entendendo possíveis barreiras para trilharem uma carreira de sucesso na Ambev e ajudando a vencê-las.

Como o piloto foi considerado um sucesso, a companhia resolveu ampliar as oportunidades para jovens de todo o país.

As vagas serão nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Jaguariúna (SP), Jacareí (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campo Grande (RJ), Contagem (MG), Sete Alagoas (MG), Curitiba (PR), Ponta Grossa (PR), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Anápolis (GO), Manaus (AM), Fortaleza (CE), São Luís (MA), Salvador (BA), Camaçari (BA) e Aquiraz (CE).

“Queremos não só ampliar a diversidade dos nossos estagiários, mas também desenvolvê-los para que se tornem nossos trainees e futuros líderes”, afirma Renato Biava, diretor de Gente e Gestão da Cervejaria Ambev.

O Representa ocorrerá em paralelo com o outro programa de estágio da empresa, que deve abrir inscrições em breve. Além da bolsa-auxílio, os estagiários do novo programa vão receber um salário extra no primeiro mês de trabalho, vale refeição ou alimentação e vale transporte.

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de agosto pelo site.