6 sinais que indicam que você está mandando bem no trabalho

No ambiente de trabalho, pode ser difícil saber se você está realmente se destacando. No entanto, alguns sinais claros podem indicar que você está no caminho certo e impressionando seus superiores e colegas. Aqui estão seis sinais que mostram que você está mandando bem no trabalho, segundo o The Muse:

1. Você está recebendo mais feedback

Este primeiro ponto pode parecer contraditório. Afinal, se você está fazendo um bom trabalho, não deveria receber mais elogios e menos feedback? No entanto, pense da seguinte forma: você está se saindo tão bem que agora seu chefe quer fornecer as ferramentas, recursos e críticas construtivas para que você se torne ainda melhor. Você definiu um padrão elevado para si mesmo, e agora é responsabilidade do seu gerente continuar desafiando você. Portanto, não presuma automaticamente que um aumento no feedback é algo negativo. Na verdade, pode ser um indicador de que você está superando as expectativas.

2. Você é a pessoa de referência para dúvidas

Quando seus colegas têm perguntas ou enfrentam problemas, você é a primeira pessoa a quem eles recorrem em busca de ajuda e orientação. Por quê? Porque as pessoas confiam em você. Você se estabeleceu como um recurso de referência, e seus colegas se sentem à vontade para procurá-lo em situações complicadas. Eles fariam isso se você não fosse um funcionário competente e que parece ter um bom domínio de tudo o que sua posição exige? Provavelmente não.

3. Pedem suas opiniões

Da mesma forma que se estabelecendo como a pessoa a ser procurada para perguntas, ser solicitado a dar sua opinião durante discussões e reuniões é outro indicador de que você está causando uma boa impressão. Se você tem um lugar à mesa para grandes decisões e conversas importantes, isso significa que seus colegas e superiores veem valor em seus pensamentos e ideias. E lembre-se, eles não pensariam assim se você estivesse regredindo em sua posição (como aquela voz da autocrítica na sua cabeça insiste em dizer).

4. Seu chefe depende de você

"Você pode cuidar disso para mim?" é uma pergunta que você ouve algumas vezes por semana. Quando seu gerente precisa que algo seja resolvido, você é a primeira pessoa a quem ele recorre. E, não podemos esquecer de mencionar o fato de que você sempre é listado como contato alternativo no e-mail fora do escritório do seu chefe. Então, não, talvez seu chefe não esteja distribuindo elogios como costumava fazer. Mas o fato de ele confiar em você o suficiente para depender de você sem sequer pensar duas vezes é um bom sinal de que ele ainda o vê como um ativo valioso para a equipe.

5. Você tem autonomia sobre seu trabalho

Quando você está se adaptando a um novo cargo, há bastante acompanhamento e orientação necessários. Seus superiores precisam oferecer orientação para garantir que você execute as tarefas adequadamente. No entanto, à medida que você ganha experiência e confiança, essa necessidade de supervisão diminui. Se você percebe que está cada vez mais no controle do seu próprio trabalho, com pouca ou nenhuma interferência, isso indica que seus gerentes confiam em sua capacidade de tomar decisões e executar as tarefas com eficiência.

6. Você é solicitado a representar sua empresa

Seja enviado para um evento para falar em nome de sua empresa, convidado a participar de uma reunião com parceiros externos ou citado em uma oportunidade de imprensa, você é um dos funcionários escolhidos para representar a organização. Isso demonstra que seus superiores confiam em sua capacidade de representar a empresa de forma profissional e eficaz, o que é um sinal claro de que você está se destacando no seu papel.

Esses sinais são indicações claras de que você está mandando bem no trabalho. Continue nesse caminho, pois essas são as qualidades que fazem de você um profissional valioso e respeitado.