Com salários de até R$ 14,9 mil, Caixa divulga edital de concurso nesta sexta

Redação Exame
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 06h41.
A Caixa Econômica Federal publicou, nesta sexta-feira, 7, o edital de um novo concurso público com 184 vagas destinadas a profissionais de nível superior e salários de até R$ 14,9 mil.
A organização do processo seletivo ficará por conta da Fundação Cesgranrio, com provas previstas para o dia 1º de fevereiro de 2026.
As vagas estão distribuídas entre seis cargos, com destaque para engenheiros civis. Também há oportunidades para arquitetos e médicos do trabalho. Os salários variam de R$ 11.186,00 a R$ 14.915,00, a depender da jornada semanal de trabalho.
Os profissionais aprovados terão direito a benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio alimentação, vale-transporte e auxílio-creche.
Arquitetos e engenheiros atuarão em regime de 40 horas semanais, enquanto médicos do trabalho cumprirão carga de 30 horas semanais, o que explica a variação nos valores de remuneração.
O concurso será composto por prova objetiva com questões de conhecimentos gerais e específicos, além de prova discursiva e avaliação de títulos. Com isso, candidatos com especializações ou experiência na área poderão obter pontos adicionais.
A Caixa também adotará políticas de inclusão: 5% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência, 25% para candidatos negros, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.
As inscrições estarão abertas entre os dias 7 de novembro e 8 de dezembro de 2025, e deverão ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do concurso. Informações detalhadas sobre o processo estão disponíveis na página oficial da Caixa, no menu “Trabalhe na Caixa”.
As 184 vagas oferecidas serão distribuídas da seguinte forma:
5% do total de vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, 25% a pessoas negras, 3% a pessoas indígenas e 2% aos candidatos quilombolas.
Publicação do edital: 07/11/2025
Período de inscrições: 07/11 a 08/12/2025
Data das provas: 01/02/2026
Resultado das provas e envio de títulos: 11/03/2026
Verificação das cotas (negros, indígenas e quilombolas): 26/04/2026
Divulgação do resultado final: 26/05/2026