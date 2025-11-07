Com salários de até R$ 14,9 mil, Caixa divulga edital de concurso nesta sexta

A Caixa Econômica Federal publicou, nesta sexta-feira, 7, o edital de um novo concurso público com 184 vagas destinadas a profissionais de nível superior e salários de até R$ 14,9 mil.

A organização do processo seletivo ficará por conta da Fundação Cesgranrio, com provas previstas para o dia 1º de fevereiro de 2026.

As vagas estão distribuídas entre seis cargos, com destaque para engenheiros civis. Também há oportunidades para arquitetos e médicos do trabalho. Os salários variam de R$ 11.186,00 a R$ 14.915,00, a depender da jornada semanal de trabalho.

Os profissionais aprovados terão direito a benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio alimentação, vale-transporte e auxílio-creche.

Arquitetos e engenheiros atuarão em regime de 40 horas semanais, enquanto médicos do trabalho cumprirão carga de 30 horas semanais, o que explica a variação nos valores de remuneração.

O concurso será composto por prova objetiva com questões de conhecimentos gerais e específicos, além de prova discursiva e avaliação de títulos. Com isso, candidatos com especializações ou experiência na área poderão obter pontos adicionais.

A Caixa também adotará políticas de inclusão: 5% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência, 25% para candidatos negros, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Como se inscrever

As inscrições estarão abertas entre os dias 7 de novembro e 8 de dezembro de 2025, e deverão ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do concurso. Informações detalhadas sobre o processo estão disponíveis na página oficial da Caixa, no menu “Trabalhe na Caixa”.

Vagas

As 184 vagas oferecidas serão distribuídas da seguinte forma:​

Arquiteto: 36 vagas

Engenheiro civil: 103 vagas

Engenheiro de degurança: 3 vagas

Engenheiro elétrico: 13 vagas

Engenheiro mecânico: 5 vagas

Médico do trabalho: 24 vagas

5% do total de vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, 25% a pessoas negras, 3% a pessoas indígenas e 2% aos candidatos quilombolas.

Cronograma do concurso