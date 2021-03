Com a compra do BIG, Carrefour passa a ser maior empregador do país

O varejista Carrefour anunciou nesta quarta-feira, 24, que está comprando o Grupo BIG, passando a controlar as marcas BIG, Bompreço, Maxxi Atacado, Walmart e Sam's Club no Brasil. Para além das 387 novas lojas e potencial de sinergias que podem ampliar o lucro operacional da empresa em 1,7 bilhão de reais, a aquisição também torna o Carrefour no principal empregador do país.

Em fato relevante divulgado pela empresa, o grupo afirmou que a combinação resultará no total de aproximadamente 137.000 funcionários, ao somar os 41.000 funcionários recém-chegados do BIG aos 96.000 colaboradores do Carrefour e Atacadão.

Com o novo número, o Carrefour passa a ser o maior empregador do país, superando, com folga, os Correios — que conta com 99.400 empregados. Os dados são do mais recente ranking MELHORES E MAIORES, principal premiação do setor corporativo brasileiro que revela o desempenho das 500 maiores empresas do país. Veja o ranking completo aqui.

O montante também ultrapassa o número de funcionários de algumas das principais companhias do Brasil, como BRF, Atento e o concorrente GPA. O controlador do Pão de Açúcar tem hoje 64.500 funcionários — 72.500 postos de trabalho a menos do que o Carrefour.

Segundo Stephane Engelhard, VP de Relações Institucionais do Grupo Carrefour Brasil, a ampliação reforça o compromisso com o desenvolvimento social e econômico do país. "Ao avançarmos como uma das maiores forças de trabalho do varejo, vamos expandir as oportunidades profissionais para esse grande time, que será formado por 137 mil colaboradores, além de continuar abrindo novas portas de empregos para milhares de brasileiros. Acreditamos que o impacto na vida de tantos trabalhadores e suas famílias é um passo importante para a transformação positiva que desejamos causar na sociedade", disse.