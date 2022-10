Healthtech Alice: novo escritório conta com "orelhão" com isolamento acústico, jardins e arena

Nesta sexta, 21, a healthtech Alice anunciou a abertura do seu novo escritório em São Paulo. A gestora de serviços médicos que, na contramão da crise do mercado de capital de risco, está capitalizada e ampliando as frentes de negócios, deixou seu antigo espaço e migrou para uma sede maior.

O novo escritório, localizado em São Paulo, foi feito em parceria com a empresa de arquitetura Perkins & Will e a construtora Hauz e tem um projeto pensado para o trabalho híbrido.

Ao todo, são três pavimentos, totalizando 4 mil metros quadrados com três tipos de estações de trabalho para atender diferentes necessidades dos funcionários e facilitar a troca entre equipes que operam juntas, mas nem sempre estão no mesmo espaço físico.

Para trabalhos coletivos e reuniões informais com times que estão no escritório, existem mesas compartilhadas. Já as estações abertas atendem às pessoas que desejam focar em uma tarefa individual sem perder o engajamento com os demais colegas.

O maior destaque, porém, fica por conta das cabines individuais. Inspiradas nos tradicionais orelhões, elas contam com boa acústica e são ideais para momentos de foco e privacidade, além de ajudar aqueles que se sentem dispersos nas baias abertas, algo que tem sido uma dificuldade após os anos de home office.

"Esse espaço foi pensado para garantir que todos os Pitayas (como a Alice chama seus funcionários) tenham acesso à melhor experiência de trabalho, independente de estarem em suas casas ou no escritório”, diz Sarita Vollnhofer, responsável pela área de Recursos Humanos da healthtech.

Remote first

O andar térreo traz ambientes que estimulam a conexão e os momentos de troca para além das demandas do dia a dia. Por lá, há um auditório em formato de arena para reuniões, treinamentos, eventos e gravações, possibilitando simultaneamente a participação remota e presencial, com capacidade para 270 pessoas.

Além disso, o pavimento possui um refeitório com jardim e cabines de atendimento de telemedicina para o Time de Saúde – equipe de atenção primária digital, formada por enfermeiros e médicos, disponível 24 horas por dia.

A sede atende ainda a todos os requisitos de acessibilidade e conta também com vestiário, lactário e banheiros unissex, além de um rooftop.

Fundada em 2019, a startup já nasceu com trabalho remoto e, por isso, apesar do escritório a mentalidade da companhia é remote first, por isso, o espaço não conta com lugares demarcados e comporta apenas em torno de 40% dos mais de 700 empregados.

Além disso, no modelo de trabalho híbrido da companhia, os funcionários têm total liberdade para ir para o escritório quando quiser, sem dia fixo ou quantidade mínima por semana ou mês.

“Na nossa visão, não faz sentido exigir que nosso time perca tempo e energia se deslocando quando suas atividades podem ser feitas de casa. Ao mesmo tempo, é imprescindível termos um local para receber quem prefere ir ao escritório", diz André Florence, co-fundador e CEO da Alice.

