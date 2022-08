Coca-Cola abre inscrições para seus programas de estágio e trainee; se inscreva

A Coca-Cola FEMSA Brasil, uma das grandes empresas do setor de bebidas e alimentos e distribuidora oficial dos produtos da Coca, está com inscrições abertas para os Programas de Estágio e Trainee 2023.

São 28 vagas para estágio e 5 vagas para trainee, no qual os profissionais atuarão em áreas como comercial, supply, RH e TI.

Batizado do #SomosMais, o programa – que terá início em janeiro de 2023, com duração de dois anos -, vai priorizar a diversidade e buscar talentos que sejam multidisciplinares.

Cristiane Yamamoto, diretora de Recursos Humanos da Coca-Cola FEMSA Brasil, reforça que a companhia quer estimular a formação de futuras lideranças, de pessoas comprometidas em cumprir com excelência a missão de refrescar os consumidores a qualquer hora e em qualquer lugar.

“Acreditamos e fomentamos a inclusão, a diversidade e a contratação de talentos que estejam alinhados com os nossos valores. Elas terão um ambiente vibrante e amigável para aprenderem, se desenvolverem e se tornarem líderes de sucesso”, afirma.

Atualmente, a empresa conta com mais de 20 mil funcionários no país, com onze fábricas próprias e mais de 40 centros de distribuição, a marca atua nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Goiás.

Para o programa desse ano, a empresa procura por candidatos com perfis e cursos diversos e quer que esses funcionários consigam encarar um ambiente corporativo e tenham olhares voltados para a sustentabilidade, inovação e responsabilidade social.

Os principais requisitos são: para as vagas de trainee ter concluído a graduação, para qualquer curso, entre 2019 e 2022; para as vagas de estágio ter previsão de conclusão em dezembro de 2024 e ter disponibilidade para atuar presencialmente nas regiões em que a empresa está localizada. Vale dizer que ambos os programas são abertos para todas as formações de ensino superior (tecnólogo, bacharel e licenciatura). Entretanto, é necessário verificar os cursos requeridos de cada vaga.

Inglês e espanhol não são um requisito, já que os profissionais terão a oportunidade de desenvolver internamente os idiomas que melhor se aplicam as atividades da área exercida.

Os trainees e estagiários possuem, entre os benefícios oferecidos, um programa gratuito de curso de idioma, com a opção de inglês e espanhol.

Plano de saúde, vale alimentação/refeição, vale transporte, seguro de vida, terapia online e kit natal são os benefícios que completam o rol oferecido pela companhia. Os trainees ainda recebem uma participação nos lucros.

Como se inscrever

Durante todo o processo seletivo, que será dividido em várias etapas, de agosto a novembro, os candidatos serão avaliados e direcionados para as áreas que se adequem ao seu perfil e interesse de atuação. As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 13 de setembro e devem ser feitas na página oficial de contratação da empresa.

