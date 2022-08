Localiza (RENT3) abre inscrições para Trainee Corporativo de 2023

A Localiza (RENT3) abriu as inscrições para o seu programa Trainee Localiza 2023.

Esta é a quarta edição do programa de trainee corporativo da Localiza, e está aberta para profissionais graduados entre 2020 e 2022.

Todas as áreas de graduação são elegíveis para o processo, independentemente se foram cursos de modalidade bacharelado ou licenciatura.

Os candidatos aprovados no processo irão atuar em um modelo híbrido de trabalho, onde a parte presencial do programa será de dois dias e será realizada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Todo o processo será realizado de forma virtual e conta com as seguintes etapas:

Trilha de testes online;

Desafios para novas soluções de negócios;

Dinâmicas de grupos;

Entrevistas com a equipe de gerentes e líderes da Localiza.

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de setembro pelo portal oficial da vaga.

O programa conta com um pacote de benefícios completo, que conta com vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro de vida, previdência privada, convênio médico e odontológico, gympass, telemedicina, participação nos lucros e resultados (PLR), auxílio creche, auxílio ergonomia, auxílio home office, clube de benefícios e descontos Allya, descontos no aluguel de carros, na compra de veículos seminovos e na assinatura no programa Localiza Meoo.

Para candidatos que residem a mais de 100Km de Belo Horizonte, a Localiza irá custear a passagem de ida, assim como o primeiro mês de hospedagem, além de fornecer também um auxilio transferência. Caso o candidato seja um cidadão da Argentina, a Localiza também custeará todo o processo de visto.

Sobre o desenvolvimento no programa Trainee Localiza 2023

Os futuros trainees da Localiza irão começar o programa com um processo de integração, onde irão aprender mais sobre o setor de mobilidade, sobre a cultura da empresa a e suas futuras áreas de atuação.

Ao longo do programa também serão acompanhados pelo time de Gente da empresa, e contarão com mentorias com a alta liderança da companhia, além de receberem treinamentos técnicos e comportamentais.

Durante o programa, os candidatos aprovados irão desenvolver dois projetos práticos, que consistem na identificação de um problema e de sua respectiva solução. O case contará com a ajuda de líderes da empresa durante todo o seu desenvolvimento.

Os trainees também participarão de um programa de rotação de áreas (Job Rotation, na sigla em inglês), onde irão transitar entre áreas diferentes da empresa e em diferentes regiões do Brasil. Dentre as operações presentes no programa estão:

Centro de Operações,

Filiais RAC;

Lojas Seminovos;

Filiais Zarp;

Escritórios corporativos;

Gestão de Frotas.

Por fim, após o programa o profissional irá participar de uma trilha virtual de liderança, onde terá conteúdos da Universidade Localiza (UL), que irá ajudar no desenvolvimento de competências relevantes para a sua jornada no mercado.

O CEO da Localiza, Daniel Linhares, afirma que os candidatos aprovados irão fazer parte de um time de alta performance e que irão trabalhar em prol da construção do futuro da mobilidade sustentável.

"O programa busca formar analistas sêniores para lidar com desafios do negócio da mobilidade e atuar em segmentos estratégicos para a companhia, como aluguel de carros, gestão de frotas, operações, motoristas de aplicativo”, diz Linhares.

Informações gerais do processos seletivo Trainee Localiza 2023

Cursos elegíveis: Programa corporativo voltado para profissionais graduados (em bacharelado ou licenciatura) entre dezembro de 2020 e dezembro de 2022

Data das inscrições: de 16/08 a 23/09

Requisitos gerais: aberto para qualquer curso de ensino superior, habilidades em Pacote Office, disponibilidade para viagens e para se mudar para Belo Horizonte.

Inscrições em: www.traineelocaliza.com.br