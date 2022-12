Coaching, mentoring e buddy: como essas iniciativas podem acelerar o seu aprendizado em inglês

Por Lígia Velozo Crispino, sócia-fundadora da Companhia de Idiomas

Se você está aprendendo algo - dentro ou fora da escola, dentro ou fora da sua empresa - tenho uma pergunta pra você: você sabe como acelerar este processo?

O Alex Bretas e o Conrado Schlochauer sempre dizem que não aprendemos só acessando e estudando Conteúdos. Aprendemos também com Experiências, Pessoas e Redes.

Um jeito muito potente de acelerar aprendizados é compartilhar o que você aprende (ou compartilhar para aprender).

Ao conversar com pessoas sobre o tema que está estudando, você amplia e aprofunda seu conhecimento - e isso vai estimular você, deixando o processo mais interessante e mais divertido.

E vale pra qualquer jornada de aprendizado - de violão a culinária, de filosofia a idiomas.

Já vemos iniciativas neste sentido, com arquiteturas de coaching, mentoring e buddies.

Qual a diferença entre coaching, mentoring e buddy?

Deixo aqui algumas definições, em inglês, pra você praticar o idioma e aprender mais sobre o tema.

Tem dúvidas?

Fale comigo por dm no instagram @rosefsouza_

Primeiro, o que eles têm em comum:

• They are all based on discussions in the context of a trusting and respectful relationship.

• Generally these conversations will be one-to-one, and take place in a private and confidential space.

• The skills of a coach, mentor or a buddy include listening, questioning, clarifying, challenging, giving and receiving feedback. They may at times offer a different perspective on an issue, but they do not give advice, nor tell the learner what to do.

Agora, algumas diferenças:

Coaching

It tends to focus on either developing or growing particular skills, or setting and reaching specific goals.

Coaching is usually a shorter, more targeted intervention, often encompassing a set number of sessions, focused on specific objectives.

On the other hand, a coach is skilled in facilitating reflection and learning, but does not need to be an ‘expert’ in the learner’s job role.

Mentoring

It often follows a broader agenda.

It can help people to develop themselves, for medium and long term success, as well as dealing with immediate challenges and concerns.

Mentoring therefore tends to take place over a longer time period, perhaps a year or more.

A mentor can be a more experienced colleague or associate who can support a less experienced individual from the standpoint of greater knowledge and understanding of the learner’s job role.

Buddying

An informal role provided by a peer, usually of a similar role or level of responsibility.

No specialized training is generally required to be a buddy.

A buddy can assist new employees for a short period of time as they enter a new role, this is in addition to formal training opportunities. Buddying may also be used to provide shadowing experiences for aspiring workers looking to reach the next level.

It's a flexible relationship which allows for social discussions.

A buddy is available to provide advice and support to ensure a smooth transition.

Essas três definições e ações podem não ser muito precisas, mas, para mim, o mais importante é a essência: aprender com pessoas, aprender falando, ouvindo e se ouvindo, criar situações nas quais você se conecta com pessoas para aprender e para compartilhar o que sabe intencionalmente.

Bora?

Sobre Rose Souza

Fundadora e sócia-diretora da @companhiadeidiomas e da @verbify.oficial. Paulistana, empreendedora, professora e mentora. Hoje mora em Canela/RS, administra suas empresas com seus times pelo Brasil, e pesquisa temas como Arquiteturas de Aprendizagem, Aprendizagem Ágil, Metodologias Ativas e Gestão. Graduada em Letras/Tradução/Interpretação pela Unibero, Especialista em Gestão Empresarial, MBA pela FGV e PÓSMBA pela FIA/FEA. Master of Learning -MoL. Foi professora por seis anos na Pós-Graduação ADM da FGV, quando morava em São Paulo. Colunista dos portais Exame.com, Aboutme e Você RH. Mentora voluntária do Projeto Impúllsar da NTT DATA. Quer falar com ela? rose@companhiadeidiomas.com.br ou instagram @rosefsouza_

