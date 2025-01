Coach de CEOs revela truque número 1 para tomar melhorar decisões: 'Requer poucos minutos por dia'

Saber tomar decisões certas é um dos principais fatores que separam o sucesso do fracasso. Jerry Colonna, coach executivo conhecido como "o sussurrador do CEO", é um exemplo claro de como essa habilidade pode transformar uma carreira.

No início dos anos 2000, Colonna vivia o auge de sua trajetória como investidor em capital de risco, mas percebia que o estresse crescente e a insatisfação estavam afetando seu desempenho e sua saúde mental. As informações são de uma reportagem da CNBC Make It.

Foi nesse contexto que ele iniciou um processo que ele mesmo chama de "auto-investigação radical". Ele buscou compreender o que estava fazendo de errado e por quê e, durante essa jornada, descobriu que sua ansiedade constante de falhar e perder tudo estava ligada a traumas da infância.

Ao enfrentar esses desafios emocionais e deixar para trás sua carreira em capital de risco, ele encontrou propósito no coaching de liderança. Hoje, o executivo ajuda outros profissionais a tomar decisões mais conscientes e eficazes.

Autoconhecimento é essencial, mas não é suficiente

Autoconhecimento é fundamental, mas muitas vezes essa habilidade por si só não basta para garantir decisões assertivas. Especialistas destacam que tomar boas decisões exige ir além das emoções e adotar uma abordagem racional. Isso significa olhar para dados, números e resultados e transformá-los em insights práticos e acionáveis.

Essa prática, chamada de inteligência de mercado, é indispensável para profissionais que desejam tomar melhores decisões. Isso porque ela combina análise estratégica e interpretação de informações para identificar oportunidades, evitar erros e direcionar ações que impactem positivamente os negócios e carreiras.

Mas como integrar autoconhecimento e inteligência de mercado na rotina? Aqui estão cinco dicas práticas para tomar decisões mais assertivas e baseadas em dados.

Como tomar melhores decisões?

Colete dados relevantes antes de decidir

Antes de tomar qualquer decisão, reúna o máximo de informações possíveis. Isso inclui indicadores financeiros, relatórios de mercado e feedback de clientes ou colegas.

Use ferramentas de análise de mercado

Plataformas como dashboards de BI (Business Intelligence) podem ajudar a visualizar tendências, identificar padrões e transformar dados brutos em insights acionáveis.

Evite decisões impulsivas

Reserve tempo para refletir sobre suas opções, mesmo em situações de pressão. Combine sua autoconsciência com dados concretos para equilibrar o emocional e o racional.

Priorize a clareza nos objetivos

Antes de decidir, defina metas claras e pergunte-se como cada escolha pode contribuir para alcançá-las. Isso reduz a chance de ser influenciado por emoções passageiras.

Aprenda com as decisões anteriores

Analise o impacto de escolhas passadas, identificando o que funcionou e o que poderia ter sido melhor. Use essas lições para aprimorar decisões futuras.

