ChatGPT ficou para trás? Essas ferramentas de IA vão transformar sua produtividade

O uso de inteligência artificial para otimizar a rotina de trabalho está em ascensão. Diversas ferramentas têm se destacado por suas funcionalidades que prometem simplificar processos e ampliar a eficiência em diferentes áreas.

De olho nisso, a EXAME elencou seis ferramentas de IA perfeitas para quem deseja aumentar a produtividade no trabalho e na rotina pessoal. Confira.

Ferramentas de IA para ser mais produtivo

1. Fireflies

O Fireflies é uma ferramenta voltada para quem participa de muitas reuniões. Ele grava, transcreve e organiza todas as conversas, permitindo ao usuário se concentre em discutir e colaborar, sem se preocupar em tomar notas. Além disso, oferece a possibilidade de integrar-se a várias plataformas de videoconferência e gerenciar os insights das reuniões de forma automática.

2. Compose AI

O Compose AI promete reduzir pela metade o tempo gasto escrevendo e-mails e textos. Com a capacidade de gerar sugestões de frases completas e até redigir parágrafos inteiros a partir de um comando simples, essa IA é uma aliada para quem precisa escrever com rapidez e eficiência.

3. Quillbot

O Quillbot é uma ferramenta essencial para quem trabalha com produção de conteúdo ou precisa reformular textos constantemente. Ele permite parafrasear parágrafos inteiros, ajustando o tom, a formalidade e o estilo da escrita, sem perder o sentido original. Ideal para otimizar tarefas acadêmicas e profissionais que exigem escrita criativa ou técnica.

4. Canva + Magic Studio

O Canva já é amplamente conhecido como uma ferramenta de design acessível, mas a integração com o Magic Studio elevou suas funcionalidades a outro patamar. Com o poder da IA, agora é possível gerar sugestões automáticas de layouts, imagens e até mesmo vídeos, otimizando a criação visual para quem não tem habilidades avançadas em design.

5. Voice Dream Reader

Para quem precisa consumir grandes quantidades de conteúdo, o Voice Dream Reader é uma IA projetada para transformar texto em áudio de alta qualidade. Isso permite que o usuário ouça documentos, artigos e livros enquanto realiza outras tarefas. É uma solução excelente para multitarefas ou para aqueles que querem transformar leitura em um processo mais dinâmico.

6. Kick Resume

Construir um currículo impecável pode ser desafiador, mas o Kick Resume facilita esse processo. Utilizando IA, ele gera currículos personalizados, otimiza o conteúdo e sugere melhorias com base nas melhores práticas de recrutamento. Além disso, ele ajuda a criar cartas de apresentação e até perfis profissionais para o LinkedIn, economizando tempo e esforço.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME