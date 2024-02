Capacite-se em ESG: EXAME dá certificado para quem participar de treinamento sobre sustentabilidade

Começa nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, a série Jornada ESG: Carreira em Sustentabilidade. Desenvolvido pela EXAME, o treinamento tem como objetivo capacitar profissionais de diferentes setores de atuação para construir uma carreira com propósito e ótimos salários em ESG (sigla que está ditando uma verdadeira revolução nas empresas).

Os encontros acontecem entre os dias 19 e 27 de fevereiro e são 100% virtuais. Todos os participantes receberão um certificado de participação exclusivo para incluir no currículo.

A iniciativa vai de encontro a uma demanda latente do mercado de trabalho: há muitas vagas disponíveis, mas os profissionais ainda não estão preparados para ocupá-las – isso porque falta mão de obra qualificada.

Para Renata Faber, diretora de ESG da EXAME, aqueles que melhor se prepararem, terão acesso às melhores oportunidades.“Se o ESG ainda não impactou a sua área, é questão de tempo até que isso aconteça”, afirma Renata, que também é apresentadora da série. “Os olhos do mundo estão voltados para as questões ESG e os profissionais que estiverem preparados para atuar nesse mercado crescente com certeza vão sair na frente”, completa.

O que você vai aprender ao longo do treinamento?

A série é dividida em quatro episódios, que serão disponibilizados entre os dias 19 e 27 de fevereiro (as aulas sairão do ar após esse período). A carga horária total é de três horas, distribuídas entre três aulas de 40 minutos e uma masterclass ao vivo com 1h de duração.

Veja o conteúdo dos episódios abaixo.

Episódio 1

Neste episódio, serão apresentados os principais conceitos de cada um dos pilares do ESG. Além disso, você entenderá como esse cenário está abrindo grandes oportunidades profissionais e qual é o impacto do ESG para o mercado e empresas.

Episódio 2

No segundo episódio da série, é hora de descobrir o caminho em direção a uma carreira em ESG com quatro passos fundamentais para todo profissional da área. Você vai conhecer os casos de sucessos de empresas que são referências neste mercado.

Episódio 3

O momento de conhecer as possibilidades profissionais no mercado de ESG acontece no terceiro episódio da série. Aqui, você vai descobrir quem são os dois tipos de profissional ESG e quais são as possibilidades de caminhos de atuação nessa área.

Episódio 4

Chegou a vez de saber como usar o conteúdo aprendido ao longo da série para dar os próximos passos em direção a uma carreira em sustentabilidade e como se preparar para ingressar nesse mercado (cada vez mais concorrido) e conquistar melhores posições.

Conheça a professora

Todas as aulas da série Jornada ESG: Carreira em Sustentabilidade serão ministradas pela especialista e diretora de ESG da EXAME Renata Faber.

Com 20 anos de experiência no mercado financeiro, Renata é formada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e foi reconhecida anualmente, de 2005 a 2017, como uma das melhores analistas da América Latina pelo ranking da Institutional Investor. Desde que assumiu a cadeira de Diretora de ESG na EXAME, vem trabalhando ativamente em parceria com empresas para ajudá-las a avançar na agenda.

“Eu vou te conduzir pelas aulas e mostrar como você pode construir uma carreira de sucesso na área, não importa qual seja a sua idade, área de formação ou momento de carreira”, promete a executiva em um dos vídeos de divulgação do projeto.

