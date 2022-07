Canadá tem bolsas de até R$ 83 mil para graduação na Universidade Saskatchewan

Por EstudarFora

A Universidade de Saskatchewan está com inscrições abertas para estudantes internacionais que desejam cursar programas de graduação ou pós-graduação no Canadá. Em 2022, serão oferecidas 4 bolsas de estudo de CAD$ 20.000, cerca de R$ 83.000 e outras 4 de CAD$ 10.000, cerca de R$ 41.000, para alunos não canadenses.

Formada por 12 faculdades, atualmente há cerca de 3.380 estudantes internacionais na universidade. Para garantir a entrada e permanência desses estudantes, ela mantém programas de suporte tanto para alunos internacionais quanto para as populações indígenas.

A Saskatchewan é uma instituição de ensino pública, localizada na cidade de Saskatoon, na costa oeste canadense. Para quem gosta de neve, a região fica no norte do país e a temperatura média anual varia entre -19°C até 26 °C (é frio!). Entre os vários subsídios oferecidos pela universidade, uma parcela é voltada para a população indígena.

Bolsas de estudos na Saskatchewan

Por ser uma instituição pública, a mensalidade da universidade é relativamente menor quando comparada com outras instituições de ensino superior semelhante. Para estudantes internacionais, os cursos de bacharelado ficam entre CAD $ 5.000 até cerca de CAD $ 10.000 por ano. Neste link (disponível aqui), é possível acessar os valores de cada programa de graduação.

Para os cursos de pós-graduação, o investimento é um pouco menor. Há diversos programas que custam cerca de $900,00 CAD e $2,000,00 CAD por semestre. Neste link (disponível aqui), é possível acessar os valores de cada programa de pós-graduação.

Para alunos de fora do Canadá são oferecidas duas oportunidades de bolsas de estudo. A International Baccalaureate (IB) Excellence Awards, de CAD $20.000, e a University of Saskatchewan International Excellence Awards, CAD $10.000. Ambas são voltadas para estudantes de graduação aprovados na Universidade Saskatchewan. Para alunos de pós-graduação, há uma série de oportunidades de bolsas que podem ser encontradas no link (disponível aqui).

As bolsas de estudo são parciais, entretanto, o Canadá é um dos países em que é possível trabalhar meio período durante a formação acadêmica. O país mantém diversas políticas de atração de alunos internacionais, por isso, acaba sendo mais acessível para quem deseja estudar fora.

Como se inscrever

Para concorrer a uma das bolsas, é necessário aplicar para o processo normal de admissão e realizar o pagamento da taxa de inscrição. Os candidatos devem enviar os documentos solicitados na primeira etapa para o departamento de admissões. A documentação solicitada inclui o histórico escolar e os certificados de proficiência. A Saskatchewan aceita os certificados IELTS, TOEFL, CanTEST, CAEL, MELAB, PTE, CAE ou Duolingo.

Alguns programas pedem algumas especificidades para a application. Aqui você encontra mais informações sobre essas especificidades e o link para se inscrever. Após realizar a inscrição, o estudante poderá dar sequência ao processo de admissão e concorrer a uma das bolsas de estudos oferecidas pela Saskatchewan. Interessados devem realizar a application até o dia 1 de dezembro. Já a solicitação das bolsas podem ser feitas até o dia 15 de fevereiro.

