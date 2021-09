Caixa abre concurso com 1.100 vagas para PcD; saiba como se inscrever

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta sexta-feira, 10, o edital do concurso público com 1.100 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Serão 1.000 vagas imediatas e 100 para o cadastro de reserva. 20% das oportunidades são destinadas a pessoas negras ou pardas.

A seleção é para 990 técnicos bancários em todo o Brasil e 110 vagas para área de Tecnologia da Informação (TI) no Distrito Federal. Para concorrer é preciso ter ensino médio completo, e idade mínima de 18 anos completos, até a data da contratação.

A remuneração inicial é de R$ 3.000, para jornada de 30 horas semanais. O banco oferece ainda participação nos lucros ou resultados, plano de saúde, plano de Previdência Complementar, auxílio Refeição/Alimentação, vale transporte, auxílio creche, possibilidade de ascensão profissional, acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

A realização das provas objetivas e redação está prevista para o dia 31 de outubro e seguirá os protocolos de prevenção à covid-19, conforme regras do edital. A previsão de divulgação para o resultado final do concurso é para 10 de dezembro de 2021.

O reforço de mão de obra visa preencher os quadros também para cobrir necessidades criadas pelo plano de expansão da Caixa, que prevê a abertura de 250 agências até o fim do ano. Elas se somarão à rede de 26 mil pontos de atendimento, que inclui agências, lotéricas e correspondentes bancários, além de agências itinerantes, na forma de barcos ou caminhões.

Inscrições As inscrições podem ser feitas pelo site da Cesgranrio a partir desta sexta-feira até 27 de setembro e têm valor de R$ 30,00. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção. O edital pode ser acessado aqui (a partir da página 43). No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a UF e a cidade de realização das provas.

Confira a divisão de vagas por estado