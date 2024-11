Black Friday: Faculdade EXAME dá acesso total aos seus MBAs por 10 anos cobrando um único valor

Em uma iniciativa inédita, a Faculdade EXAME, que é nota máxima do MEC, dá acesso total a todos os seus MBAs por 10 anos. E o melhor: cobrando um único valor. Isso significa que, por uma década, os estudantes poderão acessar todos os cursos de pós-graduação da instituição pagando um preço único.

São quatro formações até o momento: Inteligência Artificial para Negócios, Finanças Corporativas, Gestão ESG e Sustentabilidade e Gestão de Negócios Inovadores. Mas os planos são de expansão. Para 2025, a previsão é de oito novos MBAs.

Quem garantir essa condição especial, poderá acessar todos eles por um único preço. Além disso, todos os MBAs dão direito a certificado reconhecido pelo MEC.

Lifelong learning na veia

Essa oferta vai muito além do custo-benefício. É a chance de ficar alinhado com uma das maiores tendências do mercado: o lifelong learning – ou seja, o aprendizado contínuo.

Com um mercado de trabalho cada vez mais disputado, aprender para sempre não é mais opcional. Muitos especialistas afirmam que, sem essa habilidade, nenhum profissional consegue se manter competitivo, inovador e relevante para as empresas. Para isso, é preciso se atualizar sempre.

Imagine a tranquilidade de saber que, por uma década inteira, você poderá atualizar suas competências, adquirir novas habilidades e moldar sua carreira de acordo com as demandas do mercado – tudo isso sem precisar desembolsar mais nada. E é para isso que a iniciativa da EXAME existe.

Mas atenção: oportunidades como essa não duram para sempre. Os interessados têm até sábado, 30, para garantir essa oferta especial. Para isso, é preciso entrar num grupo seleto e exclusivo da EXAME para quem deseja aprender para sempre. Ao entrar no grupo, todos os participantes terão acesso antecipado às informações sobre a oferta.

