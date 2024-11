Estude o quanto puder: EXAME dá acesso a todos os seus MBAs por uma década pagando uma vez só

Em uma iniciativa pioneira no mercado educacional, a Faculdade EXAME, reconhecida com nota máxima pelo MEC, lança uma oferta inédita: acesso ilimitado a todos os seus MBAs por 10 anos mediante um único pagamento.

Com essa oportunidade, os estudantes poderão explorar toda a grade de pós-graduação da instituição, pagando apenas uma vez e recebendo certificados reconhecidos pelo MEC. Para conhecer mais sobre a iniciativa, clique aqui.

Atualmente, a Faculdade EXAME oferece quatro MBAs: Inteligência Artificial para Negócios, Finanças Corporativas, Gestão ESG e Sustentabilidade e Gestão de Negócios Inovadores.

No entanto, a instituição já projeta um crescimento significativo: para 2025, a grade deve contar com mais oito novos MBAs. Quem aderir à oferta agora terá acesso a todos os cursos futuros sem nenhum custo adicional.

Além do custo-benefício incomparável, a iniciativa está alinhada a uma das maiores tendências do mercado: o conceito de lifelong learning – ou aprendizado contínuo. Em um cenário profissional cada vez mais competitivo, manter-se atualizado deixou de ser uma opção e tornou-se uma necessidade. Especialistas destacam que a capacidade de aprender constantemente é essencial para se manter relevante, competitivo e inovador.

Com a proposta da EXAME, os alunos terão a tranquilidade de saber que, ao longo de uma década, poderão atualizar suas competências e desenvolver habilidades de acordo com as demandas do mercado, sem preocupações financeiras adicionais.

A chance de garantir essa condição especial, no entanto, tem prazo para acabar. Os interessados têm até sábado, 30 de novembro, para entrar em um grupo exclusivo da EXAME, onde serão divulgados detalhes antecipados sobre a oferta.

Essa é a oportunidade ideal para quem deseja se preparar para os desafios do mercado de trabalho sem abrir mão da flexibilidade e da economia. Com um único investimento, a EXAME oferece não apenas educação de excelência, mas também a possibilidade de transformar carreiras ao longo de uma década.

Para participar, basta se inscrever no grupo seleto e garantir o acesso a essa oferta única.

