Bienal do Livro começa hoje: veja os lançamentos com lições para sua carreira — e sua vida

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo será realizada entre os dias 6 e 15 de setembro, em São Paulo, no Distrito do Anhembi. A expectativa é receber mais de 600 mil visitantes.

Estão inscritos 683 autores nacionais e 33 internacionais. Entre os autores nacionais de destaque, podemos citar Conceição Evaristo, Pedro Bandeira, Felipe Neto, Daniela Arbex, Paula Pimenta, Gabriel Dearo, Mônica Souza, Ariel Palacios, Flávia Martins de Carvalho e Raphael Montes. Já entre os autores internacionais, estão confirmados nomes como Jeff Kinney, Elma Van Vliet, Hannah Nicole Lynn Painter e John Scalzi.

Para Sevani Matos, presidente da Câmara Brasileira do Livro (CBL), instituto responsável pela organização do evento desde a primeira edição, a Bienal do Livro é um evento de grande importância cultural e social.

“A Bienal não apenas promove o hábito da leitura, mas também aproxima leitores, autores e editoras, valorizando a diversidade literária e o conhecimento.”

Com 2 mil horas de programação e 13 espaços culturais, o objetivo do evento é conectar o público direto com autores, os quais poderão participar de debates e descobrir novas obras.

“É um evento pensado para toda a família, com atividades para todas as idades, desde espaços infantis, até debates e palestras para o público adulto”, diz Matos. “Além disso, iniciativas como o vale-livro e o cashback para os visitantes, reforçam o nosso compromisso de incentivar a leitura e tornar os livros mais acessíveis”, afirma.

As novidades do evento

Entre as novidades deste ano, Matos afirma ressalta o retorno ao Distrito Anhembi, que passou por uma reformulação completa para oferecer maior conforto aos visitantes, e a criação de novos espaços como o Espaço Educação, dedicado a discussões sobre inovação e políticas educacionais, e a Arena Podcast Skeelo, onde influenciadores do mercado editorial entrevistarão autores, com gravações disponibilizadas ao público.

“Outra novidade é a Colômbia como país homenageado, trazendo autores e atrações culturais”, diz a presidente da CBL.

Novos livros sobre carreira e liderança

O público terá acesso a uma vasta seleção de aproximadamente 3,5 milhões de livros, com a participação de 227 expositores e cerca de 500 selos editoriais, abrangendo diversos gêneros, incluindo títulos voltados para carreira e desenvolvimento profissional, afirma a presidente da CBL.

Entre alguns livros que serão lançados no evento e que falam sobre desenvolvimento de liderança e carreira, estão:

"Chefe de Mim", da Nathalia Arcuri: o livro fala sobre o mundo dos autônomos e oferece caminhos e ferramentas para quem trabalha de forma independente e que busca alcançar a estabilidade financeira, propondo uma separação clara entre CPF e CNPJ.

"Loucura não. Coragem", do advogado Nelson Wilians: o livro traz a história do advogado para inspirar profissionais a serem resilientes e estratégicos diante dos desafios da vida.

"Empregabilidade exponencial", do Daniel Moretto: o livro compila histórias e dicas valiosas e mostra as ferramentas essenciais para que qualquer profissional se torne desejado pelas empresas, blindando a carreira das incertezas do mercado, superando a barreira do etarismo e abrindo portas para oportunidades inimagináveis.

"People First", do Marcelo Toledo: o autor é empreendedor com vinte e seis anos de experiência e traz neste livro os três pilares para o bom funcionamento do negócio de alta performance: pessoas, cultura e gestão. A obra busca proporcionar uma visão ampla das realizações alcançadas por uma liderança forte em uma organização, seja ela grande ou pequena.

Como participar da Bienal?

Funcionários e matriculados do Sesc, bem como seus dependentes com credencial da categoria plena, terão acesso gratuito à Bienal, mediante apresentação da carteirinha e documento oficial com foto. Além disso, o cashback está de volta: os ingressos comprados até o dia 5/09 oferecem R$15,00 de retorno para quem adquiriu o ingresso integral e R$10,00 para quem optou pela meia-entrada.

Para facilitar a chegada ao evento, será disponibilizado transporte gratuito, com ônibus circulando entre a estação Portuguesa-Tietê e o Distrito Anhembi. Esses ônibus funcionarão uma hora antes da abertura e até uma hora após o fechamento, tanto durante a semana quanto no final de semana.

Para saber a programação, acesso o site da Bienal Internacional do Livro de São Paulo.