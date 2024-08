Basf, Mastercard, Vale e outras empresas estão com vagas para estágio e trainee; veja os requisitos

No mês que é celebrado o Dia do Estagiário (18/08), é possível encontrar muitas oportunidades não apenas para estudantes, mas também para trainee.

Veja a lista das grandes empresas que estão recrutando para os dois programas:

Basf

A Basf, empresa química, está no mercado há mais de 150 anos e conta com cerca de 111.000 funcionários, divididos nos segmentos de químicos, materiais, soluções industriais, tecnologias de superfície, nutrição e cuidados, e soluções agrícolas. Neste mês, a companhia está com vagas para estágio.

Para se candidatar, é necessário que o estudante esteja cursando ensino superior, bacharelado ou tecnólogo. O trabalho é presencial, com vagas em Garatinguetá (SP), São Paulo (SP), Trindade (GO), entre outras localidades.

Dentre os benefícios, destacam-se auxílio transporte, assistência médica e odontológica, auxílio farmácia, seguro de vida e trilhas de cursos via LinkedIn Learning.

Inscrições: As inscrições podem ser feitas no site da BASF por tempo indeterminado.

Cielo

A Cielo, empresa de pagamentos, está com inscrições abertas até o dia 25 de agosto para o 3º ciclo do Programa de Estágio 2024. O programa tem como foco atrair estudantes de nível superior que possuam pelo menos um ano de curso em andamento e formação prevista para dezembro de 2025. Serão oferecidas 37 vagas em áreas como Marketing, Financeiro, Tecnologia, Logística e Comercial, disponíveis para estudantes de formações acadêmicas variadas.

Estudantes interessados em se inscrever devem ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais (6 horas por dia) e atuar em modelo híbrido, duas vezes por semana presencialmente na sede da Cielo em Barueri - SP.

O Programa de Estágio Cielo oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, auxílio refeição e alimentação, auxílio trabalho remoto, vale transporte, fretado, ou estacionamento, seguro de vida, canal de apoio a especialistas (nutrição, psicologia, ginecologia etc.), campanha de vacinação, Edupass (plataforma de estudo e desconto em instituições parceiras), Gympass (auxílio academia e bem-estar); e horário flexíveis.

Inscrições: Para participar do processo seletivo, acesse o site da Cielo.

Mastercard

A Mastercard, empresa de tecnologia líder em meios de pagamento, está com inscrições abertas para os programas de estágio e trainee. A iniciativa busca atrair estudantes de diversas áreas, incluindo consultoria estratégica, marketing, tecnologia, negócios, finanças, jurídico, entre outras, por meio de dois processos seletivos.

Para oportunidades de estágio e trainee em consultoria (Mastercard Advisors), os candidatos poderão enviar seus currículos até o dia 6 de setembro. Já o programa de estágio em Business, que compreende as áreas de Vendas, Marketing, Tecnologia, Project Management, Finanças, Jurídico, Product Management e Business Development, está com inscrições abertas até o dia 30 de setembro.

Os processos seletivos são compostos por avaliação de currículo, vídeo entrevista e entrevistas pessoais. Todas as oportunidades são para iniciar na Mastercard em janeiro de 2025, em formato híbrido. A empresa oferece salário (trainee) e bolsa auxílio (estágio) além de um robusto pacote de benefícios.

Inscrições: Para as oportunidades em consultoria estratégica, acesse a página Mastercard Advisors. Para as outras oportunidades, acesse a página Internship Program.

Saint-Gobain

O Programa de Trainee da Saint-Gobain 2025 já está com inscrições abertas. A multinacional francesa de construção leve e sustentável está disponibilizando 22 vagas nas mais diferentes áreas: Industrial, Comercial, Finanças, Marketing, Compras, Supply Chain, Recursos Humanos e Departamento Técnico.

O programa de trainee da Saint-Gobain tem duração de 18 meses, sendo 12 meses de programa e seis meses de pós-programa. O foco do programa são jovens profissionais que se formaram entre junho de 2021 e julho de 2024, com bacharelado em áreas de Exatas ou Humanas. Para se inscrever, é necessário ter conhecimentos de inglês a partir do nível intermediário e disponibilidade para mudança. Os candidatos selecionados poderão atuar nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Sorocaba, Jandira, Mogi das Cruzes, Capivari, Mauá, Embu das Artes, Cotia e Descalvado – no estado de São Paulo – e Abreu e Lima, que fica em Pernambuco.

Os trainees contarão com uma série de benefícios que incluem: assistência médica e odontológica; previdência privada; participação nos lucros e resultados; vale-refeição ou refeitório no local; seguro de vida em grupo; estacionamento ou vale transporte; remuneração compatível com o mercado; e um programa de aquisição de ações. Vale ressaltar que os benefícios podem variar conforme a unidade de negócio.

Inscrições: As inscrições podem ser realizadas até 19 de setembro no site oficial da Saint-Gobain. As etapas do processo seletivo, que será online, ocorrerão entre agosto e novembro, com a comunicação dos aprovados prevista para dezembro. Os selecionados iniciarão o programa a partir de 13 de janeiro de 2025.

Santander

O banco Santander deu início ao seu programa de trainee com duração de 18 meses. Entre os requisitos estão a formação entre dez/21 e dez/24 e a disponibilidade para trabalhar em São Paulo.

Dentre os benefícios, destacam-se vale refeição, vale alimentação, assistência médica e mais.

Inscrições: As inscrições podem ser feitas na página da Cia de Talentos até 09 de setembro.

Siemens Healthineers

A Siemens Healthineers, empresa fornecedora global de equipamentos, soluções e serviços para o cuidado da saúde, está com inscrições abertas para o programa de estágio.

Com atividade em mais de 180 países, a companhia busca por estudantes em diversas regiões do Brasil, como Salvador-BA, Brasília -DF, Belo Horizonte-MG, Rio de Janeiro - RJ e São Paulo - SP, e que tenham os candidatos devem ter formação a partir de dezembro de 2026.

Dentre os benefícios, se destacam auxílio transporte, vale refeição, seguro de vida, assistência médica, gympass e mais.

Inscrições: As inscrições podem ser feitas no site da Siemens Healthineers até o dia 02 de setembro.

Sodexo

A Sodexo, multinacional francesa de alimentação e facilities, abre 31 vagas de estágio, sendo 20 em São Paulo (SP) e 11 em Porto Alegre (RS). As oportunidades são em formato híbrido, com presença no escritório em dois dias na semana e três dias remoto e para participar é preciso ser estudante de curso superior (bacharelado) com formação prevista entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026, além de possuir disponibilidade para atuar na cidade escolhida.

O processo seletivo está sendo realizado em parceria com a Eureca, consultoria e plataforma digital especializada em recrutar e desenvolver jovens talentos, e contará com três etapas 100% virtuais: inscrição (até 27/08), desafio (de 22/08 a 02/09) e painel e entrevistas (em setembro). O programa terá duração de 1 ano e a previsão é que os estudantes iniciem o estágio em novembro de 2024.

Além da bolsa-auxílio (compatível com o mercado local), a Sodexo também oferece assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição para os dias que trabalhar em casa e refeição no local (café da manhã e almoço) para os dias de trabalho no escritório, ajuda de custo home office, vale-transporte, Apoio Pass (benefício que oferece suporte em quatro frentes: psicológica, financeira, social e jurídica), Wellhub (Gympass) e Vittude (terapia 2x no mês subsidiada pela empresa).

Inscrições: Para participar, faça a sua inscrição no site da Sodexo.

Vale

A Vale abre inscrições para o seu Programa de Trainee 2025. Ao todo, são mais de 40 vagas para pessoas que desejam trabalhar nas três verticais de negócios da companhia no Pará e no Maranhão: mineração, projetos e metais básicos.

Considerando a diversidade e a pluralidade de talentos, o programa é destinado a candidatos recém-formados que buscam oportunidade de desenvolvimento de carreira. O objetivo é oferecer desenvolvimento técnico e de habilidades de liderança para futuros profissionais dispostos a evoluir, junto com a Vale, e contribuir para que a mineração seja cada vez mais sustentável.

Para participar é preciso ter concluído curso superior de engenharia ou geologia em instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação a partir de dezembro de 2021. Pessoas com previsão de formatura até dezembro de 2024 também podem se inscrever. Não há limite de idade para se candidatar e não é necessário ter experiência profissional prévia. Todas as vagas são para trabalho presencial em municípios do Pará e do Maranhão onde a Vale possui operações.

A jornada de desenvolvimento do Programa de Trainee 2025 terá duração de 12 meses e será composta por aprendizagem prática, aprendizagem formal e informal.

Inscrições: As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de setembro pelo site da Vale.