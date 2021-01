Avançar na carreira é prioridade para 37% dos brasileiros, diz pesquisa da Exame Academy

Dar um novo rumo à carreira é o objetivo que mais estimula os brasileiros em 2021. Segundo uma pesquisa feita por Exame Academy com os usuários do MAPA, sua ferramenta de desenvolvimento pessoal, esta será a prioridade de 37% das pessoas ao longo dos próximos meses. O número superou com folga as outras opções: desenvolvimento pessoal (27%), vida profissional (20%) e qualidade de vida (16%).

Entre os que querem priorizar uma virada de carreira, o objetivo mais comum é viver o sonho do negócio próprio: 28% dos que têm a vida profissional como foco pretendem empreender. Na sequência, vêm desejos como a busca de uma mudança de área de atuação (26%) e o interesse em ser promovido dentro do emprego atual (16%).

“É interessante notar que os principais objetivos têm em comum a necessidade de se investir bastante no desenvolvimento pessoal”, afirma Felipe Collins, professor líder de inovação e empreendedorismo da Exame Academy, braço de educação da EXAME. “Independentemente se você vai empreender ou buscar novos horizontes na carreira, o desenvolvimento pessoal é uma constante para alcançar maior sucesso.”

Entre os que escolheram a vida profissional como o maior foco para 2021, uma parte significativa entende a importância de investir em educação. Menos 6% dos respondentes se disseram satisfeitos com o tanto que têm se dedicado à busca de conhecimento. Para a maior parte, 66%, a forma de adquirir estes novos conhecimentos serão os métodos não formais de estudos: como livros, mentorias e cursos online.

Preocupação com as finanças

O resultado é fruto da análise das primeiras 3 000 respostas do MAPA, uma ferramenta criada pela Exame Academy para ajudar os usuários a traçarem metas e cuidarem de seu desenvolvimento pessoal e entenderem com mais clareza as áreas onde deve focar esforço para atingir seus objetivos ao longo do ano.

A análise dos dados mostra que, apesar de ser a área em que as pessoas mais querem investir ao longo dos próximos meses, a vida profissional é também aquela em que há maior satisfação com o momento atual entre as áreas analisadas pela ferramenta (além da carreira, o bot faz perguntas sobre educação e desenvolvimento pessoal, finanças e qualidade de vida em geral).

A maior insatisfação está concentrada na forma como os usuários se relacionam com as próprias finanças. O setor foi o único que ficou com nota média abaixo de 3, em uma escala de 1 a 5, quando as pessoas foram perguntadas sobre seu grau de satisfação com esta área da vida atualmente.

Aqueles que disseram que a vida financeira será seu maior foco ao longo de 2021, se dividiram principalmente em dois grupos: os que precisam de uma maior organização para começar a poupar (38%) e os que estão endividados e buscam alternativas para mudar esta situação (31%). Na comparação com o público geral que respondeu às perguntas da ferramenta, o índice de endividamento é significativamente maior. No grupo geral, o percentual de pessoas que enfrenta dificuldades para saldar suas dívidas foi de 17%. A proporção dos que querem começar a poupar foi similar, com 34% de respostas neste sentido na pesquisa geral.

O MAPA, ferramenta de desenvolvimento pessoal da Exame Academy, segue online mesmo após o início do ano. Após uma conversa de menos de 5 minutos com o chatbot, o usuário recebe um e-mail com algumas dicas e um material exclusivo para traçar metas e organizar o cumprimento dos seus objetivos para os próximos meses. A ferramenta é gratuita.