Aulas liberadas: veja como aplicar inteligência artificial no dia a dia para ser mais produtivo

ChatGPT, OpenAI, Midjourney, Copilot. As ferramentas de inteligência artificial e as empresas que as criaram estão cada vez mais em pauta no debate social à medida que os usuários passam a utilizá-las no dia a dia. Mas, muito além dos sites que simulam casamentos ou a aparência dos filhos, as ferramentas de inteligência artificial podem mudar a realidade de empresas de todos os tamanhos.

Com o intuito de ajudar executivos, empresários e líderes a aplicarem a inteligência artificial a seus negócios e suas equipes, a EXAME produziu uma série gratuita sobre o tema. Com início das aulas nesta segunda-feira, o conteúdo mostra, na prática, como é possível usar as ferramentas de IA em diversas áreas do negócio.

As inscrições estarão abertas até o dia 24 de julho (último dia de aula) e podem ser feitas clicando aqui ou no botão abaixo:

Professor de inteligência artificial

O especialista em tecnologia Miguel Lannes Fernandes é diretor de tecnologia da Witseed (um streaming de educação para empresas estruturado sobre sistemas de inteligência artificial) e será o professor da série Inteligência Artificial para Negócios.

As 4 aulas serão divididas da seguinte maneira:

Episódio 1: Apresenta uma introdução sobre inteligência artificial, porque o tema está tão em alta nos últimos tempos e o potencial transformador da tecnologia.

Episódio 2: Apresenta as principais ferramentas de inteligência artificial e como elas podem aumentar a produtividade, reduzir custos e ajudar na tomada de decisões.

Episódio 3: Mostra como as empresas podem aplicar a inteligência artificial no seu dia a dia.

Episódio 4: Apresenta o caminho para tornar os negócios e equipes mais produtivos com o uso de sistemas e ferramentas de IA.

Inteligência artificial em números

85% das empresas já consideram que implementar a inteligência artificial é a prioridade dos próximos anos (Bain & Company);

profissionais que usam a IA no dia a dia têm um aumento de até 50% na produtividade (Bain & Company);

R$ 1,3 trilhão devem ser investidos no setor nos próximos anos (Bloomberg Intelligence)

especialista em inteligência artificial lidera a lista de carreiras do futuro e é o setor que mais deve gerar vagas até 2027 (Fórum Econômico Mundial)

