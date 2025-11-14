Carreira

As três palavras que podem arruinar sua liderança sem você perceber

O hábito comum que mina relações e enfraquece qualquer gestor

Annoyed, attitude and business woman in office, roll eyes at gender inequality, prejudice and unfair workplace. Sexism, discrimination and frustrated black woman in boardroom after business meeting (PeopleImages/Getty Images)

Luana Cataldi
Jornalista

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 18h01.

A tentação de impor autoridade pode parecer o caminho mais rápido, mas costuma gerar frustração e ruptura dentro das equipes.

Por outro lado, líderes emocionalmente inteligentes evitam recorrer a justificativas vazias e focam na construção de diálogo, engajamento e confiança. As informações foram retiradas do site Inc.com.

A armadilha das três palavras que silenciam a equipe

Lidar com pessoas é desafiador e, muitas vezes, profissionais em posição de liderança se veem tentados a recorrer a variações da famosa expressão “porque eu disse”. A frase surge quando há frustração, cansaço ou sensação de autoridade ameaçada. O problema é que, em vez de orientar, ela fecha portas, interrompe conversas e alimenta ressentimentos.

A comparação com a vida familiar ajuda a entender o impacto. Da mesma forma que pais frequentemente recorrem à expressão quando enfrentam resistência dos filhos, gestores tendem a repeti-la quando precisam que alguém faça algo imediatamente. O resultado é sempre semelhante: ninguém aprende, todos saem irritados e o clima se torna mais pesado.

Por que líderes emocionalmente inteligentes evitam essa abordagem

A inteligência emocional é a base para reconhecer e administrar emoções antes de reagir. Quando um líder diz algo equivalente a porque eu disse, o que realmente está expressando é defesa e insegurança.

Em vez de fortalecer o papel de quem comanda, a postura revela a incapacidade de explicar o objetivo da tarefa ou de conduzir a equipe pelo caminho da comunicação clara.

A liderança eficaz não nasce do título ou do cargo, mas da influência, que depende de relacionamento, abertura para perguntas e disposição para justificar decisões.

Equipes não seguem ordens de forma engajada apenas porque alguém está no topo da hierarquia. Elas seguem quando entendem o propósito, enxergam valor e se sentem respeitadas.

Quando a resistência da equipe surge

Muitas vezes, a resistência não é rebeldia. Falta informação, contexto ou entendimento do benefício futuro. Assim como crianças questionam por acharem algo injusto, profissionais questionam porque querem compreender melhor o pedido. O papel do líder é manter o canal aberto, explicar o que for necessário e reforçar objetivos, não impor silêncio.

O que realmente diferencia bons líderes

A liderança que funciona de verdade reconhece que pessoas precisam de orientação, motivação, recursos adequados e clareza sobre metas. Isso exige paciência, responsabilidade e capacidade de ajustar a forma de se comunicar, mesmo quando a decisão final permanece a mesma.

Reagir com frases que cortam a conversa não apenas enfraquece o vínculo, mas também reduz o potencial da equipe. Um líder que busca crescimento precisa abandonar respostas automáticas e substituir imposição por influência.

