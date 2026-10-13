Inteligência Artificial

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O boom dos "Chief AI Officers": moda corporativa ou liderança estratégica indispensável?

A criação de novos cargos executivos reflete a pressão por resultados com tecnologia, mas levanta dúvidas sobre responsabilidades e retorno para as empresas

O Chief AI Officer coordena a estratégia de inteligência artificial e sua aplicação aos objetivos do negócio (Magnific)

O Chief AI Officer coordena a estratégia de inteligência artificial e sua aplicação aos objetivos do negócio (Magnific)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 05h01.

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Uma área testa uma ferramenta para acelerar o atendimento ao cliente. Outra usa inteligência artificial para analisar dados, enquanto uma terceira contrata uma solução própria sem consultar a equipe de tecnologia.

Embora cada iniciativa possa fazer sentido isoladamente, a falta de coordenação aumenta custos, cria riscos e dificulta medir o que realmente funciona.

É nesse cenário que uma nova função começa a ganhar espaço nas estruturas corporativas. A proposta é concentrar a liderança de uma agenda que atravessa departamentos, envolve investimentos e exige decisões sobre como a tecnologia será usada.

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Por que o cargo está crescendo

 

O Chief AI Officer (CAIO), ou diretor de inteligência artificial, é o executivo responsável por coordenar a estratégia de IA de uma organização.

Suas atribuições podem incluir identificar oportunidades de negócio, definir prioridades de investimento, estabelecer regras de uso e acompanhar os resultados dos projetos.

A expansão do cargo aparece em um levantamento do Institute for Business Value, da IBM, divulgado em maio de 2026. Segundo o estudo, 76% das organizações consultadas tinham um CAIO ou função equivalente naquele ano, ante 26% em 2025.

O salto indica que a liderança de IA ganhou espaço na agenda executiva. Ainda assim, a presença do cargo no organograma não comprova, por si só, que uma empresa esteja preparada para incorporar a tecnologia ou obter retorno financeiro com ela.

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O que diferencia um CAIO de outros executivos

 

O diretor de tecnologia (CTO) costuma liderar decisões relacionadas à arquitetura e ao desenvolvimento tecnológico.

Já o diretor de dados responde, em geral, pela qualidade, organização e disponibilidade das informações.

O CAIO pode atuar em conjunto com essas lideranças para conectar a infraestrutura às necessidades do negócio e definir onde a IA faz sentido.

O cargo ainda pode envolver treinamento, revisão de fluxos de trabalho e acompanhamento de riscos relacionados a privacidade, erros e decisões automatizadas.

As fronteiras entre essas funções variam de empresa para empresa. Em algumas organizações, a responsabilidade pela IA pode ser incorporada a cargos já existentes, desde que haja autonomia, orçamento e atribuições bem definidas.

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Quando a contratação vira apenas um título

 

Criar uma posição executiva sem esclarecer seu mandato pode adicionar uma camada de gestão sem resolver os problemas que motivaram a mudança.

Se o CAIO não tem acesso aos responsáveis pelas áreas, poder para coordenar iniciativas ou indicadores para avaliar o desempenho, sua atuação tende a ficar restrita a recomendações.

A liderança precisa estar ligada a resultados verificáveis, como redução de custos, melhoria de processos, qualidade das entregas e adoção efetiva pelas equipes.

É igualmente importante definir quem responde pelos riscos e como os projetos serão interrompidos ou ajustados quando não funcionarem como esperado.

Para quem constrói carreira em tecnologia, negócios ou gestão, a tendência reforça o valor de combinar conhecimento técnico, visão de negócio e capacidade de conduzir mudanças. Nem toda organização precisa criar um cargo novo.

O essencial é garantir que alguém tenha responsabilidade real por transformar iniciativas dispersas em uma estratégia coerente.

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