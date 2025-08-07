Carreira

A técnica de 5 minutos do Google que transforma líderes procrastinadores em produtivos

Estratégia criada por especialista do Google ensina líderes a agirem como seus próprios assistentes e evitarem o esgotamento

post-its (Flickr/Creative Commons/Ignacio Palomo Duarte)

Da Redação
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14h40.

Em um ambiente corporativo onde o excesso de demandas e a pressão por resultados frequentemente levam à procrastinação, uma técnica simples — e surpreendentemente eficaz — tem se destacado.

A consultora executiva de produtividade da empresa, Laura Mae Martin, compartilhou a estratégia que ela mesma aplica em momentos de esgotamento: “aja como seu próprio assistente”. As informações foram retiradas de CNBC.

Separar planejamento de execução: o salto de performance

A técnica consiste em uma inversão de papéis: o profissional deve imaginar que é o assistente de si mesmo e se perguntar: “O que eu faria agora para facilitar o trabalho do meu chefe amanhã?”.

Essa abordagem permite separar o planejamento da execução e facilita a organização mental, fator essencial para quem ocupa posições de liderança ou gestão.

A aplicação prática pode ser tão simples quanto abrir um arquivo de apresentação em branco, salvar links e imagens úteis ou encontrar um esboço de referência.

Esses pequenos passos são, segundo Martin, o suficiente para quebrar a resistência inicial e deixar o terreno pronto para uma execução mais leve e produtiva.

"Foi uma mudança de energia que me ajudou a me livrar daquele medo de fazer algo grande e fez com que a tarefa parecesse administrável"disse a executiva

Foco sem distrações: o ambiente como extensão da produtividade

Martin também reforça que atuar como seu próprio assistente envolve eliminar antecipadamente todas as possíveis distrações. Isso inclui:

  • Organizar o ambiente
  • Preparar lanches e água
  • Silenciar o celular
  • Fechar abas desnecessárias no navegador

Esse cuidado com o ambiente de trabalho é ainda mais essencial para profissionais que lideram equipes ou projetos. Em posições de comando, onde decisões precisam ser tomadas com clareza e rapidez, um pequeno ruído pode custar tempo — e eficiência.

