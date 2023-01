80% dos RHs utilizam três ou quatro plataformas de gestão de pessoas, diz pesquisa

No anseio de diminuir a burocracia e facilitar o dia a dia dos processos de gestão de pessoas, muitos RHs precisam lidar com várias plataformas diferentes — e acabam com mais trabalho.

Pelo menos é isso que aponta uma nova pesquisa da Flash, startup de benefícios flexíveis, que ouviu 200 empresas. De acordo com o levantamento, 80% das companhias entrevistadas utilizam, pelo menos, três ou mais ferramentas diferentes de gestão de pessoas em suas rotinas.

O uso de múltiplas ferramentas ganha ainda mais força quando analisado que mais da metade (59%) utiliza cinco ou mais ferramentas, e que 43% delas fazem uso de mais de sete soluções para atividades regulares.

O levantamento também revelou que 50% das companhias querem trocar ou adquirir novas plataformas que envolvam todos os processos do RH, unificando as tarefas em um único processo automatizado.

“Sete em cada dez empresas precisam gerir cinco ou mais ferramentas. Neste contexto, plataformas que deveriam auxiliar na tomada de decisão acabam onerando tempo e fazendo com que a área seja mais operacional", diz Jan Christian, diretor-geral da Flash People, plataforma de gestão de benefícios da startup.

Entre os assuntos mais importantes, segundo o estudo, está o treinamento de funcionários. Para 69% das empresas, este é um dos processos mais importantes do RH e 55% dos entrevistados têm intenção de contratar ou trocar de ferramenta para essa etapa nos próximos 12 meses.

Atualmente, 36% das empresas têm ferramentas próprias de treinamento. A pesquisa também apontou que 48% dos RHs querem mudar ou contratar novas plataformas quando o assunto é People Analytics, área responsável por planejar estrategicamente a força de trabalho das empresas.

Por fim, quando o assunto é admissão, 52% das empresas pretendem contratar ou trocar de ferramenta nos próximos 12 meses.

