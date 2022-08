5 dicas de Serena Williams sobre mentalidade esportiva

“70% do meu sucesso é por conta da minha mentalidade”, comentou Serena Williams, tenista americana aclamada mundialmente, em série de dez episódios da MasterClass. A jogadora, que destacou nesta semana como sua aposentadoria pode estar perto, explorou cinco pontos sobre seu intelecto e como eles favorecem sua performance na quadra. Confira-os a seguir:

1. Pratique como profissional

De acordo com Serena, um de seus fundamentos é praticar como se ela estivesse em um de seus campeonatos, como, por exemplo, se sentar sozinha durante pausas para beber água. Assim, ela consegue se preparar para a real pressão que encontrará em um dia de jogo.

Além disso, a jogadora comentou como faz treinos de consistência, onde faz um certo número de jogadas em sequência e começa de novo caso erre.

2. Análise de jogos

Assistir a si mesma perder em campeonatos é algo doloroso, mas Serena contou que se força a fazê-lo. Assim, ao analisar o jogo e seus próprios movimentos, ela consegue entender onde errou e entender como melhorar.

3. Foco no presente

Ao mesmo tempo, entender seus erros não significa que focar neles seja bom. Serena comentou que aprender sobre suas falhas é importante. Entretanto, quando você não estiver pronto para agir nelas, deixá-las no passado é crucial, já que seu foco deve estar somente no treino de hoje ou no jogo de amanhã e não em memórias negativas que podem afetar sua performance.

4. Pratique com jogadores melhores

Serena comentou que, quando pequena, observava os torneios de Pete Sampras e Monica Seles e copiava as jogadas, o que a ajudava a melhoras suas próprias performances. Segundo ela, essa abordagem se mostrou eficaz, assim como praticar com jogadores melhores, como sua irmã mais velha, Vênus.

5. Jogue a ansiedade fora

Por mais que Serena se sinta “insanamente nervosa” antes de jogos, ela tenta ver o medo como uma emoção que ela consiga colocar em uma garrafa. Deste modo, antes de entrar na quadra ela se permite jogar a garrafa fora e a substituir com confiança, algo crucial para uma performance bem sucedida.

