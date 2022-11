5 cargos de inovação para quem quer uma carreira bem remunerada - e como alcançá-los

Uma das falas mais presentes nas empresas hoje é: “Precisamos inovar”. E como todos sabemos, o jogo dos negócios mudou…

Uma empresa da S&P 500 (principal índice corporativo americano) em 1935 vivia em média, 90 anos. Mas se formos olhar hoje, elas vivem menos de 18.

Algumas empresas incentivam os funcionários, inclusive, oferecendo prêmios como dinheiro, bônus, produtos e vouchers.

Ou seja, as empresas precisam de profissionais de inovação. Agora, como construir uma carreira em cima disso?

Você quer acelerar sua carreira de inovação em 2023? Confira a formação da Future Dojo para formar gestores de inovação (com preço de Black Friday). Clique aqui para saber mais

5 cargos bem remunerados de inovação e o que eles realmente fazem

1. Consultor de inovação

Exatamente o que parece. O consultor é um assessor externo para diferentes soluções de inovação. Eles estão envolvidos apenas por um período limitado de tempo. E depois provavelmente se tornarão gerentes de inovação.

2. Gestores de inovação

O que a maioria das organizações parece esperar que os gerentes de inovação façam é: NÃO serem eles próprios inovadores. Eles têm papel de líder e na prática, geralmente ajudam a moldar a cultura e os processos para que a inovação seja bem-sucedida.

3. Venture Founder

O Venture Building se resume à construção de negócios internos. Ou seja, uma startup é fundada dentro de uma empresa já consolidada. Com o objetivo de aumentar o faturamento e atacar novos mercados. Como a Ambev fez ao criar o Ze Delivery, por exemplo.

4. Gerente de desenvolvimento de novos negócios

Essa função se concentra em pesquisas de mercado e consumidores. O objetivo dessa pessoa é identificar novas oportunidades (segmentos de mercado, categorias de produtos e fluxos de receita) para a empresa trabalhar.

5. Diretor de inovação

O diretor de inovação define a estratégia de inovação com base na estratégia corporativa geral e verifica se ela é executada conforme o planejado. Essa pessoa geralmente lidera uma equipe de gerentes de inovação e gerentes de desenvolvimento de novos negócios.

Quanto ganham esses profissionais e como se tornar um?

A verdade é que pode variar muito. Com o mínimo de 6 mil por mês no primeiro cargo e variando até mais de 30 mil conforme você sobe.

Mas a boa notícia. É que existe uma habilidade que você pode aprender, que te coloca na reta para todos esses cargos.

“Você pode ter ideias brilhantes, mas se não conseguir transmiti-las, suas ideias não o levarão a lugar algum.” Essa frase é de um executivo de automóveis famoso, de 1924.

Essa ainda é a exata dificuldade que as pessoas têm dentro da inovação. Isso acontece, porque na maioria das vezes quando vamos aprender sobre o assunto, encontramos pessoas dizendo como ter boas ideias, como transformá-las em algo concreto, enfim… como inovar.

Mas essa não é a principal dificuldade de um inovador.

O que ele precisa aprender - além de habilidades de inovação - para crescer em sua carreira e entregar resultados concretos, é lidar com pessoas. Tanto do seu time, quanto de outras áreas do negócio como um todo.

Essa habilidade é a de um líder de inovação.

Como se tornar um líder de inovação e começar 2023 subindo de emprego

Você já ouviu falar na escola de inovação da Exame?

2 anos atrás a Exame foi procurada pela Ace para fundar uma startup em conjunto. E se você não conhece a Ace, nos últimos anos ela foi eleita por 3x a maior aceleradora da América Latina.

Ao longo do tempo… eles perceberam como era difícil contratar profissionais qualificados. A maioria até sabia de inovação e conceitos modernos. Mas não sabiam aplicar. Então a Ace tinha o próprio treinamento interno.

E com isso a empresa percebeu 2 coisas: O maior gap do mercado de inovação está nos profissionais. Mas também a maior oportunidade. Afinal, o tamanho do mercado é enorme.

Então nasceu a nova escola para profissionais do futuro: a Future Dojo.

E se você quer aprender a entregar resultados, ou até se comunicar com outras áreas e conhecer pessoas que estão na frente dos maiores projetos do mercado… confira a imersão da Dojo: Rise Of Innovators.

A imersão é focada em formar novos gestores de inovação, através de 3 pontos:

Networking de alto nível na comunidade

Mentorias com referências em inovação no país

Apresentação de resultados e cases práticos

E para que mais pessoas conheçam a Future Dojo, a escola está com preço de Black Friday. 40% de desconto. Para usar, basta usar o cupom: BLACKFRIDAYDOJO. E começar seu caminho para um novo cargo em 2023. Clique aqui para saber mais