3 celebridades que chegaram ao topo da carreira com o autoconhecimento

Quais são as habilidades essenciais para quem busca uma carreira de sucesso? Para a McKinsey, autoconfiança, autoliderança e autoconsciência é uma tríade indispensável para qualquer profissional que almeja trilhar uma jornada profissional bem sucedida e com propósito. Coincidência ou não, as três competências são inerentes a três personalidades cujas carreiras traduzem literalmente, chegar ao topo do mundo.

Por uma década, Michelle Obama ocupou a cadeira de primeira-dama dos Estados Unidos. Ao lado do homem mais poderoso do mundo à época, a advogada foi a primeira afro-descendente a compor o mais alto escalão americano e uma das responsáveis pela criação da Casa Branca mais inclusiva da história. Carismática, inteligente e visionária, Michelle é dona de uma imagem irretocável enquanto líder. E não faltam adjetivos para a mulher que uniu, nas mesmas proporções, coragem e sensibilidade para estimular e incentivar a equidade de gênero e de raça nos campos da educação e política.

A fórmula para o sucesso conquistado por Michelle ao longo da carreira envolve, sem dúvidas, a presença frequente do autoconhecimento em suas atitudes. Em sua trajetória, foi preciso conhecer de forma profunda a si mesma para tomar decisões conscientes e acertadas, tendo pleno controle sobre o futuro que estava ajudando a traçar ao ser porta-voz das vulnerabilidades enfrentadas por mulheres e meninas em todo o mundo.

Quer melhorar seu autoconhecimento e entender qual a carreira ideal para você? Conheça o novo curso (gratuito) da Future Dojo, Projeto Carreira dos Sonhos, e seja o dono da sua própria história: clique para saber mais

Mas será que existe um só caminho para o sucesso? Para Jeff Bezos, não. O homem dono de uma das maiores fortunas do mundo pode se aventurar por diferentes caminhos e direções, mas o resultado será sempre o mesmo: negócios indo de vento em popa, sempre na liderança do mercado. O fundador da Amazon, a marca mais valiosa do planeta, acumula grandes feitos desde quando começou a empreender na garagem de casa, ainda criança.

Figura carimbada em quase - senão todas - listas, reportagens, estudos e apresentações como exemplo de sucesso, algumas características pessoais explicam a sua influência no mundo dos negócios e a carreira bem-sucedida, cercada por conquistas e vitórias. Revolucionário, ousado, inovador, prático e realista. Assim é reconhecido o empresário que usou o autoconhecimento a seu favor para chegar ao topo.

Do escritório para os gramados. Dono do Instagram mais seguido em todo o mundo, com 413 milhões de fãs, Cristiano Ronaldo traduz facilmente o significado de uma carreira sólida e consistente, somada a sucesso, brilhantismo e dedicação. E como ele alcançou tudo isso não é segredo. O jogador de futebol é o mais bem pago da atualidade, de acordo com o ranking da Forbes, patrocinado pelas mais relevantes e importantes marcas do esporte internacional. Das habilidades desejáveis para qualquer profissional, a autoconfiança do português, entretanto, já lhe rendeu duras críticas, sobretudo da imprensa.

A automotivação e o autoconhecimento sobre sua capacidade física, aliadas à mentalidade vencedora, o tornaram uma potência quase imbatível nos campos. Para cada objetivo traçado, Cristiano sabe com exatidão o que deve ser feito para atingi-lo. Com postura de líder dentro ou fora dos estádios, o atleta exibe com orgulho um dia a dia guiado pela profissão que escolheu e usa a sua habilidade para ser o melhor que já existiu.

Para descobrir o que você tem em comum com essas três personalidades e usar isso a favor da sua carreira, inscreva-se no Projeto Carreira dos Sonhos, da Future Dojo: clique para saber mais