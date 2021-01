Dez empresas do Canadá contratam brasileiros para vagas de TI e games

A cidade de Quebec, no Canadá, não se cansa de receber brasileiros e começa 2021 com novas vagas de emprego na região. São dez empresas que oferecem oportunidades nas áreas de tecnologia da informação, games, saúde e manufatura.

A iniciativa da agência Québec International tem apoio do Ministério de Imigração e quer atrair mão de obra qualificada para a região com a maior taxa de emprego do Canadá, de 91,2% em 2019 para pessoas de 24 a 54 anos.

Segundo Sara Tapia, diretora de mobilidade internacional da Québec International, a economia da região se mostrou resiliente durante a pandemia.

“É em Quebec que se observa a recuperação mais importante da retomada do emprego, lembrando que antes da crise a região apresentava situação de pleno emprego”, diz ela.

No primeiro trimestre de 2020, 12.545 cargos estavam vagos na região da Capital-Nacional (CN) e 7.095 em Chaudière-Appalaches (CA), um recorde para este período.

“Com o passar dos meses, gradualmente voltam-se ao centro das atenções algumas tendências, como o envelhecimento da população e a escassez de mão de obra”, explica a diretora.

De acordo com a agência, os brasileiros são muito requisitados por sua facilidade de adaptação com a comunidade local e o idioma. Para essas oportunidades, é necessário que os candidatos tenham um bom nível de conhecimento do francês.

As inscrições são realizadas no idioma e são gratuitas pelo site do Québec na Cabeça. Cada oportunidade tem seus requisitos de formação e experiência, mas não é necessário apresentar documentos de imigração para participar do processo.

O perfil do candidato deve ser cadastrado até o dia 17 de janeiro. Entre 8 e 19 de fevereiro, os profissionais selecionados na análise de currículo serão convocados para entrevistas de emprego virtuais. Depois, as empresas entrarão em contato com quem for escolhido.