Yandeh inaugura CD para revolucionar mercados de bairros em SP

Centro de Distribuição da Yandeh, em Cajamar

Mais completo marketplace para mercados de bairro do país, a Yandeh acaba de inaugurar um novo centro de distribuição. Com o objetivo de melhorar significativamente o nível de serviço e a experiência de compra dos seus clientes, a nova instalação está localizada em Cajamar, cidade próxima da capital paulista, e será peça fundamental para a empresa alcançar a meta de faturamento de R$ 1,5 bilhão em 2023.

De acordo com Lucas Sanches, CEO da Yandeh, esse investimento visa potencializar as entregas e alavancar melhorias para fidelizar e ampliar ainda mais a carteira atual de clientes da empresa. “Serviço é uma prioridade para a Yandeh, e uma operação própria nos dá um leque de opções de entregas customizadas e serviços que simbolizam uma enorme vantagem competitiva no mercado. Além disso, com a nossa expansão vamos passar a ter um atendimento mais efetivo que o atual, o que será revertido também em economia para os clientes”, explica.

Com mais de 21km² de extensão, o centro de distribuição tem capacidade para mais de 21 mil porta paletes, conta com uma grande área de estoque e soma mais de 30 docas. Todo esse espaço possibilita que a empresa movimente 7 vezes mais produtos do que a operação atual da companhia.

Segundo Lucas Sanches, o CD estar localizado em Cajamar, que fica a 43 km de São Paulo, foi uma escolha estratégica. “A cidade é um polo logístico consolidado dentro do estado, com uma quantidade enorme de galpões e empresas. Além de estar muito bem localizada, Cajamar conta com uma malha de entrada e saída para a capital e interior, facilitada pelo acesso à grandes rodovias como Anhanguera, Bandeirantes e Rodoanel”, diz.

Fundada em 2015, a Yandeh surgiu para ser o marketplace mais completo para mercados de bairro do Brasil. Aliando tecnologia e inteligência de dados, a startup conecta comerciantes locais com as grandes marcas e distribuidores, ajudando-os em sua jornada de crescimento. Além disso, a plataforma se notabiliza por permitir que as indústrias parceiras ampliem seu faturamento e market share nesses PDVs. No ano passado, a empresa obteve um faturamento de R$ 250 milhões, contando com quase 200 colaboradores. Com a inauguração do CD, a expectativa é que a empresa feche o ano com mais de 1000 pessoas diretos e indiretos.

O número de pontos de venda atendidos pela Yandeh também será alavancado significativamente esse ano, chegando à cobertura integral da capital paulista e expansão para o interior do estado, já iniciado em Jundiaí e Campinas. “A qualidade da nossa distribuição é reconhecida por nossas indústrias parceiras não só pelo mix de produtos, que são significativamente mais expressivos do que apenas os produtos campeões de venda, mas também por nossa capacidade de execução, ganho de distribuição e visibilidade de seus portfólios nos mercados locais”, afirma Sanches.

[abril-veja-tambem]W3sidGl0bGUiOiJSZWNlYmEgbm9zc29zIGFydGlnb3MsIGVudHJldmlzdGFzLCBsaXZlcyBlIHBvZGNhc3RzIiwibGluayI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmJ1c3NvbGEuZGlnaXRhbC8iLCJoZWFkaW5nIjoiQXNzaW5lIG9zIGJvbGV0aW5zIGRhIELDunNzb2xhIiwiaGVhZGluZy1saW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYnVzc29sYS5kaWdpdGFsLyJ9XQ==[/abril-veja-tambem]

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Avanços na regulamentação e tributação dos sites de apostas esportivas no Brasil

4Equity - Media Ventures lança fundo de investimento em media for equity

Escassez de mão de obra nos Estados Unidos atrai imigrantes brasileiros