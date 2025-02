Lojas híbridas foram chave no lucro recorde de R$ 219 mi em rede de restaurantes brasileira

No começo de 2024, a meta do Grupo Madero era reduzir a dívida líquida. Para tal, a estratégia de expansão das lojas precisou ficar de lado, mas a data para retomada encurtou. No último trimestre do mesmo ano, a detentora das redes Madero e Jeronimo investiu R$48,4 milhões, apostando principalmente no modelo de lojas híbridas.

Essas operações incluem os produtos e serviços de ambas as marcas de restaurantes. Os resultados de 2024 apontam para a efetividade da estratégia: o ano fechou com um lucro líquido de mais de R$ 219 milhões e receita bruta superior a R$ 2,2 bilhões.

Entrevistamos o CEO Junior Durski e o CFO Ariel Swarch para dar detalhes dos movimentos mais recentes do Grupo Madero.

Resultados do quarto trimestre de 2024

Madero: fechamos 2024 com Receita Bruta anual superior a R$ 2,2 bilhões, e Lucro Líquido de mais de R$ 219 milhões.

Em relação ao quarto trimestre especificamente, obtivemos Receita Líquida de R$578,8 milhões, um avanço de 20,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Nosso EBITDA Ajustado cresceu 34,5%, alcançando R$178,8 milhões, e o Lucro Líquido foi de R$144,8 milhões.

Esses números refletem nossa estratégia de crescimento sustentável, combinando expansão da rede, otimização operacional e fortalecimento do delivery.

Qual foi o impacto do delivery no último trimestre?

Madero: O delivery representou 18,8% da nossa Receita Líquida no 4T24, um aumento de 3,7 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado por melhorias operacionais e por estratégias que tornaram o serviço ainda mais conveniente para o cliente, oferecendo vantagens como a redução do tempo de entrega.

Como a empresa pretende fortalecer os canais digitais?

Madero: Implantamos um sistema de CRM e criamos processos e parcerias para personalizar campanhas e aprimorar o relacionamento com os clientes. Queremos estar mais próximos dos nossos clientes. Além disso, buscamos fortalecer parcerias com marketplaces de delivery para garantir uma experiência ainda mais fluida e eficiente.

Qual a relação do lucro recorde com a estratégia de redução da dívida líquida da empresa?

Madero: O principal fator foi a excelente performance operacional da Companhia, que possibilitou aumento significativo em nosso caixa, e consequente redução da dívida líquida.

Adicionalmente, seguimos amortizando a dívida conforme os cronogramas pactuados, reduzindo aos poucos as despesas financeiras. O lucro recorde reflete essa abordagem disciplinada, permitindo que a empresa cresça sem comprometer sua solidez.

O que provocou a aposta no modelo de lojas híbridas?

Madero: Reduzimos o ritmo de expansão para nos dedicarmos a busca por ganhos de eficiência e melhorias operacionais. Existem muitas oportunidades para abertura de novas operações, e com o saudável nível de alavancagem atual, retomamos gradativamente o plano de expansão.

Adicionalmente, estamos tendo resultados muito animadores com os testes com operações híbridas. Estas operações nos permitem expandir de forma mais inteligente, aproveitando sinergias únicas entre as marcas Madero e Jeronimo, em um mesmo espaço. Além de ampliar a conveniência para o cliente, melhora nossa estrutura logística e amplia significativamente a capilaridade do delivery.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube