Veloe lança e-commerce para contratação de serviços de gestão de frota

A Veloe lançou uma plataforma de e-commerce para solicitação de propostas e contratação do Alelo Frota, serviço de gestão de frota que foi incorporado ao portfólio da marca no ano passado. A princípio, a modalidade disponível para os clientes efetuarem a contratação pelo e-commerce é no modelo pré-pago.

“O objetivo é ser um parceiro estratégico para nossos clientes e ser um one stop shop tanto pensando na frente de mobilidade quanto de gestão de frota. Dessa forma, esse e-commerce era o produto que faltava para ofertarmos um novo jeito de contratação, totalmente self-service, prático e rápido para o cliente”, declara Mauro Telles, superintendente de Produtos da Veloe.

Os serviços da Veloe para o mercado B2B podem ser contratados por qualquer tamanho de empresa que tenha alguma frota, independentemente do tamanho, mercado de atuação, tipo de frota (leve ou pesada) ou principais rotas (urbano ou rodoviário). “Nosso compromisso é com o mercado e com a digitalização e profissionalização do setor, por isso estamos prontos para qualquer variável de cliente e diferentes necessidades, como cartão de abastecimento, tags para frota, telemetria, roteirizador, plataforma de gestão com dashboards, dados e informações atualizadas. E agora os clientes podem ter tudo isso por meio de uma contratação online e rápida”, diz Mauro.

O e-commerce se integra aos outros canais de contratação de serviços, como a central de vendas, os consultores comerciais, parceiros e os bancos sócios, Bradesco e Banco do Brasil. Porém, mesmo com a contratação do serviço sendo feita diretamente pelo cliente, a empresa terá um executivo responsável pelo acompanhamento e orientações sobre o melhor uso da plataforma. “Acreditamos que ter um farmer, como chamamos o profissional que cuida do pós-venda, é fundamental para garantir a melhor otimização e assertividade dos insights que nossa plataforma gera”, diz Telles.

Quem tiver interesse em solicitar uma proposta ou contratar o Alelo Frota também terá acesso ao e-commerce nos sites da Veloe e da Alelo. Com isso, basta preencher com informações básicas da empresa e frota, como dados cadastrais e volumetria com número de cartões frota desejado e média de consumo de combustível, por exemplo. Com a solicitação concluída e o contrato firmado, o cliente receberá um e-mail com todas as informações e orientações de acesso e implantação.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Cash.in mira transformação do mercado de prêmios de incentivo

Camicado encerra hoje campanha para trazer parceiros para marketplace

Caio Carneiro: Só há uma profissão no mundo – o vendedor. Então seja bom