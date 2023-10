O feedback vai te ajudar a crescer

Por Alice de Salvo Sosnowski*

Você está numa reunião com seu superior fechando os detalhes da próxima apresentação, quando ele solta uma observação de forma suave, porém firme, de que você está deixando a desejar no quesito organização e isto pode atrapalhar a performance de toda a equipe. Como assim?! Um feedback totalmente inesperado, com uma crítica real do seu trabalho.

Dói né?! Mas saiba que essa comunicação pode te ajudar a corrigir falhas e desenvolver suas habilidades profissionais. Isso porque um feedback espontâneo, feito em tempo real, traz a rapidez e a comunicação aberta necessárias para que você preste atenção no seu comportamento e busque melhorias.

É claro que o formato casual não deve ser a única forma de feedback. Esta ferramenta precisa ser usada também de forma estruturada com clareza, objetividade e definição de metas para o desenvolvimento de competências profissionais.

O que é importante para quem dá e para quem recebe o feedback?

Para quem vai dar um feedback, é importante ser empático antes de tudo, descrever os comportamentos observados de forma clara e assertiva. Se possível, dar exemplos concretos e comunicar o impacto do comportamento na performance do profissional e da equipe. Além da crítica, é importante também ouvir o colaborador e definir juntos metas de como melhorar. E lembre-se, os feedbacks positivos também são importantes para reforçar comportamentos e resultados desejados.

Já para quem recebe o feedback, é crucial ser receptivo, escutar atentamente a crítica e não levá-la para o lado pessoal. Se não concordar, buscar um diálogo construtivo e se mostrar pró-ativo para encontrar soluções úteis para os dois lados. É importante manter a mente aberta e estar sempre disposto a aprender e crescer com os feedbacks.

Construir uma cultura de comunicação eficaz e transparente nas empresas passa por aprimorar o uso do feedback. Seja de forma casual ou formal, essa ferramenta é essencial para o desenvolvimento dos profissionais e o sucesso da empresa.

*Alice Salvo Sosnowski é jornalista, consultora e especialista em empreendedorismo e soft skills. Foi eleita uma das Top Voices no Linkedin. Criadora da metodologia O Pulo do Gato Empreendedor©, que desenvolve habilidades para os desafios da nova economia

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Há vantagens estratégicas em ser subestimado no mundo corporativo

Gente & Gestão: o tempo está mais rápido?

Concluindo o Setembro Amarelo, FESA Group frisa a importância do autocuidado