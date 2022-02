TRENDS: SEO também é PR e você precisa aprender a otimizar

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

Como toda e qualquer tecnologia, os mecanismos de pesquisa também mudam constantemente e é fundamental se atualizar e entender o que está acontecendo para gerar mais tráfego em sua página.

Você já ouviu falar em Snnipets? São frases ou palavras em destaque que o Google extrai para consultas de pesquisas. Podem ser listas, parágrafos curtos, instruções e assim por diante.

Eles significam os resultados de pesquisa orgânica e contém informações curtas e complementarem que ajudam nas buscas, facilitando o processo com informações em sites, agências de notícias, entre outros lugares.

A experiência do usuário é cada vez mais levada em conta e o Google não ficaria de fora desta tendência. As técnicas de SEO se transformaram e as consultas do Google trazem, hoje, variados resultados que atendem à demanda do que é pesquisado.

Complicado? Não. Está cada vez mais fácil.

Antes a palavra-chave em uma única frase alcançava os mecanismos de pesquisa com mais facilidade. Atualmente isso deve ser usado só para anúncios do Google, não mais para pesquisa orgânica.

O modo de busca dos usuários mudou e a fisiologia dos resultados acompanhará cada vez mais essas mudanças, junto com a forma de entrega de informação.

As diretrizes do Google estão incentivando o uso de subtítulos claros e curtos, sem gerúndios e, para alavancar a sua pesquisa é necessário, em primeiro lugar, que você tenha um site com design responsivo para celulares e tablets.

A segunda coisa é otimizar seus títulos e usar a descrição da melhor maneira possível para que atraia essa busca orgânica.

O primeiro erro que acontece, na maioria das descrições, é muito fácil de identificar: uso de palavras-chave genéricas, que todas as ferramentas oferecem. Se todo mundo usa, como elencar o seu site se ele não é diferente dos outros?

Perguntas frequentes, estatísticas do setor, destaque do ano atual, são algumas formas de alavancar a sua marca nas pesquisas.

Destacar o ano vigente é muito fácil e dá bastante resultado já que os pesquisadores buscam pelas dicas ou informações mais atuais.

Outra maneira de se destacar é modificando o final de uma frase.

Algumas receitas têm grande alcance orgânico por isso e não é difícil entender.

Uma coisa é nomear: Brownie de Chocolate. Outra coisa é colocar: Brownie de Chocolate fácil, Brownie de Chocolate rápido; Brownie de Chocolate Suiço; e assim por diante.

Deu para entender né?

Então, que tal colocar essas dicas em prática já?

O Google adora essas informações e os usuários também; eles querem melhores informações e que tenham utilidade rápida. Não custa nada, e ganhar um Snippet em destaque é uma das melhores coisas que você poderá fazer pelo SEO.

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios da FSB Comunicação

