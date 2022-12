Grupo J. Safra compra empresa de tecnologia Saurus

O Grupo J. Safra anuncia a compra da empresa de tecnologia Saurus, especializada em automação comercial e pagamentos. Fundada há mais de 10 anos, a Saurus possui mais de 10 mil clientes ativos e uma rede superior a 300 software houses parceiras, atuando na distribuição de suas soluções.

“Essa operação torna ainda mais próximos os serviços financeiros das operações do varejo. É como agregar a tecnologia ao dia a dia das empresas, com o objetivo de otimizar, automatizar e promover mais controle e eficiência para os processos, desde a operação até a frente de caixa”, afirma Pedro Coutinho, da Safrapay.

“Um de nossos objetivos, ao agregar estas soluções, é proporcionar uma gestão simplificada, promovendo um melhor controle financeiro dos negócios aos nossos clientes”, diz.

A Saurus oferece diversas soluções prontas para atender pequenos e grandes clientes. “Com essa aquisição a Safrapay passa a entregar ainda mais serviços de valor agregado, o que proporcionará aos seus clientes o acesso a diversas soluções através de um fornecedor único, consolidando ainda mais nosso posicionamento de one-stop-shop”, declara Coutinho.

A expectativa da Safrapay é entregar uma proposta de valor cada vez mais diferenciada para o segmento de pagamentos, conquistando novos clientes e estabelecendo vínculos ainda mais fortes com os atuais. Essa forma de atuação, que une o físico com o digital, e amplia a possibilidade de gestão e controle por parte dos clientes, tem muito a ver com a forma de atuação do Grupo J. Safra.

“Estamos muito otimistas com a chegada da Saurus. A aquisição demonstra mais um movimento na direção de consolidar a Safrapay não só como uma empresa de adquirência, mas como uma empresa de tecnologia com a oferta de um ecossistema completo, multicanal com soluções para o varejo”, afirma Pedro Coutinho.

Essa união também reforça a estratégia da SafraPay em estar próxima e impulsionar as Software Houses, que muitas vezes enfrentam dificuldade na distribuição em escala de suas tecnologias. “Queremos ser essa ponte entre esses grandes visionários, empreendedores e o mercado em escala”.

A compra feita pelo Grupo J. Safra vai otimizar a dinâmica das operações de varejo, por trazer uma expertise de muitos anos da Saurus, cujos fundadores atuam há mais de 25 anos no segmento.

Além de todas essas vantagens, nos últimos anos Safrapay tem investido para transformar seu modelo de negócio, com o objetivo de acompanhar os avanços dessa indústria de meios de pagamento. Hoje a SafraPay é uma plataforma de soluções completas no mundo físico, digital e financeiro que oferece tecnologia de ponta para o pequeno e grande empreendedor, com um ecossistema de produtos e serviços reunidos em um só lugar.

O J.Safra Investment Banking atuou como assessor financeiro do Grupo J.Safra.

