Mirakl entra no mercado de retail media com Mirakl Ads

A Mirakl, primeira plataforma SaaS de marketplace corporativo do mundo, entra no mercado de retail media com o Mirakl Ads. A solução de mídia de varejo (retail media networking ou RMN) possibilitará a monetização do tráfego no comércio digital, tanto em marketplaces quanto para vendedores diretos. O lançamento aumenta o portfólio de produtos de soluções para crescimento da empresa, entregando maior valor ao otimizar e diversificar os fluxos de receita de e-commerce.

Com projeção de atingir US$ 160 bilhões globalmente até 2027, a mídia de varejo é uma das tendências mais dinâmicas no comércio eletrônico, ao criar uma grande oportunidade para os varejistas online monetizarem o tráfego da web. O Mirakl Ads foi desenvolvido para entregar uma solução que resolva algumas das falhas das opções existentes no mercado, como a falta de controle, visibilidade e a experiência de compra necessárias para proporcionar um retorno adequado do investimento. A empresa, por meio de sua posição única no centro do ecossistema de mercado, está bem posicionada para mudar essa dinâmica com o lançamento.

A Mirakl Ads fornecerá aos anunciantes e vendedores uma plataforma integrada e voltada para o relacionamento para otimizar seus gastos com publicidade digital. Oferecerá acesso a muitos dos maiores marketplaces do mundo com uma solução exclusiva de comércio cruzado para maximizar o retorno do investimento. Ainda, simplifica o gerenciamento de campanhas com recursos automatizados que aproveitam os dados de vendas e os catálogos de lojas dos vendedores, para determinar quais anúncios patrocinados gerarão o melhor engajamento, além de oferecer métricas de desempenho em tempo real. A solução unificada também elimina a necessidade de vários logins, integrações adicionais e orçamentos diferentes.

Compatível com marketplaces, drop-ship e e-commerce de venda direta, a solução permite que seus usuários definam as métricas de performance da campanha, o que oferece maior controle e retorno, diferentemente das opções atuais do mercado. Além de alavancar os relacionamentos que Mirakl construiu com os vendedores na última década, principalmente os milhares do ecossistema Mirakl Connect; de integrações pré-construídas; automação de campanha; e uma equipe de especialistas em mídia de varejo disponíveis para ajudar a configurar e dimensionar operações de campanha, a Mirakl está trazendo uma solução inovadora de ads-in-a-box para os publishers lançarem e crescerem mais rapidamente.

A solução também foi construída para otimizar a experiência de compra do consumidor. Ampliando o uso da ferramenta própria de Inteligência Artificial da Mirakl, a solução mostrará os produtos patrocinados mais relevantes para os clientes certos.

“As redes de mídia de varejo oferecem um enorme potencial para as empresas impulsionarem o crescimento de seu e-commerce, mas as soluções existentes disponíveis hoje não oferecem os recursos necessários para agregar valor no cenário atual”, disse Jean-Gabriel de Mourgues, vice-presidente executivo de Conexão e Soluções de crescimento para Mirakl.

“A Mirakl Ads está mudando essa dinâmica para melhor. Anunciantes, vendedores de mercado e publishers finalmente terão uma solução pronta para o mercado que, além de aumentar a lucratividade do editor e as vendas do anunciante, também otimiza a experiência de compra dos clientes, aproveitando o poder da tecnologia, experiência e ecossistema da Mirakl.”

O Mirakl Ads é a mais recente adição ao abrangente conjunto de soluções da Mirakl para ajudar as empresas a melhorar consideravelmente a experiência do cliente, acelerar o crescimento e o desempenho do vendedor e maximizar os resultados financeiros.

