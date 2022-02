Startup gaúcha de logística reversa gera mais de R$ 900 mil em renda

Em 2021, a Trashin, startup de logística reversa, gestão de resíduos 360 graus e consultoria ambiental, sediada em Porto Alegre, registrou um salto em seu número de clientes. Para atender à demanda, a empresa aumentou em quase 100% sua equipe. Além desse crescimento, alinhada com o objetivo de impactar a comunidade em que está inserida, a startup gaúcha gerou R$ 909.216,60 em renda e adicionalidade para as cooperativas de reciclagem e agentes logísticos.

Dentre as grandes corporações que compõem o portfólio da Trashin estão Alpargatas, Nexa Resources, Unimed, Movida, iFood e outros, que enxergam a startup como fundamental para alavancar a métrica ambiental da agenda ESG.

Para o CEO da Trashin, Sérgio Finger, além de sanar a dor das empresas de forma inovadora e eficaz, esse volume em renda gerado para as cooperativas e condutores mostra que a Trashin vem cumprindo seu papel social junto às comunidades em que está presente.

“Temos em mente que além de transformar o cenário brasileiro de resíduos sólidos, também transformaremos toda a comunidade inserida neste mercado por meio de oportunidades”, declara Finger.

Já o COO da Trashin, Rafael Dutra, diz que este volume gerado em renda para cooperativas e motoristas foi possível porque a Trashin trabalha com duas frentes em suas parcerias, definidas de acordo com a realidade de cada praça onde atua.

“Fazemos toda a parte educacional, desde a sinalização até o treinamento presencial e online com os colaboradores das organizações, através de dicas práticas que impactam o dia a dia. Além disso, é a própria Trashin quem alinha com as cooperativas de reciclagem para que elas processem e garantam a melhor destinação dos resíduos coletados”, afirma Rafael.

A startup gaúcha é a responsável por todo o processo de retirada e transporte dos resíduos, utilizando, eventualmente, motoristas autônomos e cooperativas de reciclagem.

Segundo Dutra, só em 2021 a Trashin gerou quase R$ 1 milhão em adicionalidade aos trabalhadores. Esse resultado é uma prova de que todos saem ganhando com essa parceria, já que o trabalho da startup está sendo visto pelas cooperativas de reciclagem como uma oportunidade de trabalhar com grandes empresas.

Entre as cooperativas parceiras da Trashin estão as Associações Anjos da Ecologia e Reciclando pela Vida, ambas instaladas no Rio Grande do Sul. Para a assessora técnica das duas associações, Simone Pinheiro, a parceria com a Trashin impactou positivamente durante esse período de pandemia da covid-19.

“Para os associados da Anjos da Ecologia e Reciclando pela Vida, a Trashin é muito importante. Pois quando falamos em geração de renda, o volume de resíduos recicláveis direcionados a nós pela startup é responsável por algo em torno de 25% na renda mensal dos associados”, diz Simone.

As cooperativas desenvolvem o trabalho de separação e destinação correta dos resíduos para reciclagem que chegam das empresas em que a Trashin desenvolve projetos no estado gaúcho. Simone enfatiza que os benefícios da parceria com a Trashin não se limitam apenas na geração de renda e volume de trabalho.

De acordo com a assessora técnica, a startup tem interesse nesse trabalho, pois busca ampliar os negócios para além do recebimento de cargas, participando efetivamente da logística reversa, emitindo certificações e integrando uma série de possibilidades de negócios, que podem se tornar realidade nesse mercado dos resíduos sólidos.

