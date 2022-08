Rappi lança programa de bem estar e relacionamento para entregadores

O Rappi anunciou hoje o lançamento do Programa Sou Rappi, um pacote de ações de promoção de bem-estar e relacionamento voltado aos entregadores parceiros. A iniciativa tem como objetivo promover melhorias em seus rendimentos, experiência, bem-estar e desenvolvimento profissional. Entre as novidades estão cashback em combustível e serviços nos postos Carrefour, a inauguração do primeiro Espaço Rappi Entregador, ampliação da assistência em saúde, programas de desenvolvimento e carreira, entre outras iniciativas.

Desde a sua origem, o Rappi considera que a sustentabilidade de seu ecossistema somente é possível quando os três elos de sua cadeia são beneficiados, ou seja, usuários, estabelecimentos e entregadores independentes.

“Os entregadores são fundamentais e de extrema importância para nossa operação. O Programa Sou Rappi é reflexo de uma escuta ativa às suas necessidades, assim como fazemos com nossos usuários e parceiros. Ele engloba ferramentas de trabalho, desenvolvimento e bem-estar que possibilitam a evolução pessoal e profissional de nossos entregadores, além de fortalecer um contato imediato, aberto, transparente e de confiança com eles”, afirma Martin Martorell, VP de Assuntos Corporativos do Rappi.

O Programa Sou Rappi traz vantagens que complementam as iniciativas já existentes, sendo que algumas estão sendo aperfeiçoadas. Entre os benefícios estão assistência à saúde MedPass, programas educacionais em parceria com a Digital House, grupo de escuta ativa aos entregadores realizado semanalmente, e uma parceria com a Digital Favela, para colaborar no desenvolvimento de ações e comunicações voltadas para este público. Com a Digital Favela, a jornada do entregador na plataforma vai ser melhorada.

Além disso, cem entregadores serão selecionados para um curso sobre o universo da programação. Dentre eles, os dez melhores alunos serão convidados pela Digital House para participar da Academia de Programação Rappi, que também terá um programa de mentoria. Além disso, ainda pensando na comunicação, Rappi firmou uma parceria com Alex Vilela, conhecido como Empreendedor Periférico, que vai colaborar para desenvolver o ecossistema de empreendedorismo.

Cashback nos postos Carrefour

Um dos maiores atrativos do Programa Sou Rappi é um programa de cashback para abastecimento de combustível. Os entregadores cadastrados na plataforma poderão ter um cartão Carrefour que oferece 5% de cashback quando abastecerem nos postos Carrefour. Eles poderão ser utilizados tanto para abastecimento quanto para serviços voltados à manutenção dos veículos, sejam eles carros ou motos.

Espaço Rappi Entregador

O dia 25 também é marcado pela inauguração do primeiro Espaço Rappi Entregador, localizado em São Paulo, na avenida Rebouças. Trata-se de um ponto de apoio para quem realiza as entregas, dotados de área de descanso, banheiro, pontos para recarga de celular, micro-ondas, entre outras facilidades. Esse espaço também serve como ponto de devolução de produtos, recarga de cartões e fonte de esclarecimento sobre o funcionamento da plataforma e como melhor utilizá-la para aumentar seus rendimentos. O espaço conta com grafite feito pelo artista Nego Todd.

Além desse espaço de apoio, o Rappi já possui um hub em São Paulo e no Rio de Janeiro. “Nossa intenção com esses espaços dedicados aos entregadores é promover soluções que promovam seu bem-estar. Com isso, também estamos proporcionando maior fidelização e adesão dos entregadores, melhorando nosso serviço e contribuindo para o desenvolvimento de pessoas e comunidades”, acrescenta Martorell. A ampliação dos pontos para a devolução de produtos também é um ganho para os entregadores, e também passará a compreender algumas lojas da vertical Turbo.

Assistência em Saúde

Em 2021, O Rappi firmou uma parceria com a MedPass, disponibilizando duas modalidades de assistência em saúde, uma gratuita e outra de baixo custo com adesão facultativa. Agora, buscando apoiar ainda mais os entregadores parceiros com o lançamento do Programa Sou Rappi, a parceria evoluiu e o Rappi passa a apoiar integralmente o assistência médica ambulatorial à saúde dos entregadores ativos em sua plataforma.

O benefício inclui consultas por telemedicina, atendimento via chat ou vídeo com enfermeiras 24 horas por dia, descontos em remédios e exames em mais de 3.000 pontos credenciados no país, entre farmácias e laboratórios, e outras vantagens. Essas funcionalidades estarão disponíveis no app da MedPass, que reúne ainda informações sobre o quadro de saúde do assistido e orientações necessárias quanto a hábitos e comportamentos para se atingir uma qualidade de vida e bem-estar recomendados.

Outras iniciativas

Além desses benefícios, nas próximas semanas o Rappi também irá evoluir alguns programas já existentes, como seguro de vida, repasse extra para atraso em loja e por cancelamento, promoções exclusivas, repasse melhorado por devolução, repasse diário e suporte premium para entregadores diamante. A partir do RappiBank, vertical de serviços financeiros do Rappi, também é possível contratar um seguro para motos. Os entregadores parceiros podem conferir todos os benefícios a que têm direito no site dedicado a eles.

“Este programa, que engloba mais de dez iniciativas iniciais de alto impacto, é apenas o começo desse diálogo aberto e permanente. Com essas conversas e feedbacks, vamos continuar a aprimorar o programa e incluir novas ações”, finaliza Martin.

