Quem são as 6 mulheres apontadas como inspiração por jovens e adolescentes 

No mês das mulheres, celebramos as conquistas e promovemos a visibilidade de mulheres com trajetórias inspiradoras.

Para isso, nos voltamos para a educação, área onde os profissionais têm a oportunidade de acompanhar os primeiros passos e impulsionar meninas com potencial para se tornarem mulheres importantes e respeitadas.

Convidamos então o Colégio Visconde de Porto Seguro – instituição de ensino fundada há 145 anos pela comunidade alemã no Brasil – para destacar seis personalidades femininas que acompanharam e que hoje podem inspirar adolescentes sonhadoras na sua caminhada.

1 Martina Hackelberg

Atualmente ela é a Cônsul-Geral da Alemanha em São Paulo, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo em mais de 150 anos de representação diplomática alemã na capital paulista.

Anteriormente, 20 homens estiveram em seu lugar e exatamente por isso é relevante vê-la ocupar um cargo diplomático tão importante na metrópole que é a maior cidade industrial alemã fora da Alemanha.

2 Martina Laukant Ehrenberg Muller

Ela é gerente de parcerias do Escritório da ONU para a Redução do Riscos de Desastres, em Nova Iorque. Ela é ex-aluna do Porto, em São Paulo, onde estudou entre 1995 e 2008. Logo após graduou-se em Direito na Universidade de São Paulo e fez mestrado em políticas públicas pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

3 Eleonora Schmidtt Buelau

Ex-aluna do Porto, Eleonora chegou a competir nos Jogos Olímpicos de Verão de 1948 em Londres na modalidade de Natação nos 100m livre. Feito memorável por se tratar de uma época em que as mulheres ainda tinham pouco espaço no esporte e quase não eram representadas – entre os 77 atletas brasileiros, havia apenas 7 mulheres.

Ela também conduziu a tocha olímpica no percurso por São Paulo para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.

A ex-atleta é mãe de Christian Walter Buelau, vice-presidente da Fundação Visconde de Porto Seguro.

4 Letícia de Matos Pereira

Letícia é ex-aluna da unidade Morumbi como aluna bolsista, formou-se em 2014 com plena excelência e um "boletim de ouro" nas mãos.

Ingressou em Medicina na Faculdade Católica Santa Marcelina, no ano seguinte (2015), dando continuidade à sua incrível trajetória de aprendizado e determinação.

Atualmente, Letícia é médica generalista, e já atua profissionalmente há 3 anos.

Durante a faculdade, criou um projeto solidário na Atlética, intitulado "Ala Solidária", que recebia e distribuía doações a pessoas carentes das redondezas.

5 Rainha Silvia

Ela é a esposa e consorte real do Rei Carlos XVI Gustavo e é rainha consorte da Suécia desde 1976, sendo a primeira rainha consorte sueca de origem não real.

Silvia Renata Sommerlath nasceu na cidade alemã de Heidelberg em 1943 e é fruto da união da brasileira Alice Soares de Toledo, de tradicional família paulista, e do alemão Walther Sommerlath.

Dos 4 aos 14 anos, ela morou com sua família em São Paulo, onde estudou no Colégio Visconde de Porto Seguro, localizado à época na Praça Roosevelt, centro da capital. Fala português fluentemente e mantém forte ligação com a cultura brasileira.

6 Bárbara Konner

Primeira mulher a liderar a Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, Konner contribuiu para a intensificação do relacionamento da comunidade empresarial alemã com autoridades do Brasil.

Desde 2002, Barbara está diretamente conectada ao mundo das câmaras alemãs. Foi diretora para as Américas do Norte e do Sul na Câmara alemã de Indústria e Comércio e, em 2011, ocupando o cargo de vice-presidente executiva da Câmara alemã na Argentina.

