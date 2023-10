Confira 7 dicas para vestibulandos que procuram manter o foco e a saúde

O final do ano está se aproximando e com ele o período mais aguardado por milhões de estudantes: o vestibular. Como a concorrência é grande e cada vez mais preparada, é comum participar do processo seletivo de mais de uma universidade, o que eleva a tensão e a necessidade de colocar em prática algumas dicas para manter o foco e a saúde mental na maratona de provas. Além do domínio do conteúdo programático, autoconhecimento, disciplina e suporte familiar fazem a diferença na busca da tão sonhada aprovação.

Com o objetivo de orientar boas práticas aos interessados em participar dos processos seletivos das universidades públicas e particulares de todo o país, o professor e pós-doutor em matemática do Ensino Médio no Colégio Visconde de Porto Seguro, André Barbeiro reuniu, para a Bússola, dicas de como os estudantes podem se preparar da melhor maneira. Confira:

Organize um cronograma de estudos :

Distribua o tempo de preparação e de estudo de forma equilibrada. Faça revisões constantes dos conteúdos, reforce os pontos mais importantes e utilize técnicas de memorização, como mapas mentais e resumos, para fixar melhor os conteúdos. Além disso, informe-se diariamente e fique atento aos temas da atualidade que possam virar questões de vestibulares, como: ESG, ChatGPT, entre outros.

Resolva questões de anos anteriores :

Para se familiarizar com o estilo do vestibular que irá realizar, busque edições anteriores e refaça os questionários, principalmente de matérias que você considere mais difíceis, para dessa maneira chegar preparado para o dia da prova.

Tenha foco na saúde :

Alimente-se de forma saudável, pratique exercícios físicos e organize atividades de lazer para manter a mente e o corpo em equilíbrio. Além disso, durma bem um dia antes do vestibular para evitar cansaço excessivo durante a prova.

Procure auxílio :

Não deixe de pedir ajuda dos professores, monitores, orientadores educacionais ou colegas de sala em caso de dúvidas ou quando necessário, principalmente neste momento de angústia e ansiedade.

Evite distrações durante os estudos :

Não utilize redes sociais, celulares ou qualquer item que possa atrapalhar sua atenção, mantenha foco total na preparação para o vestibular sem interrupções, cumprindo uma carga horária ideal sem grandes exageros.

Mantenha-se motivado :

Tenha confiança nas suas habilidades, acredite no seu potencial e tenha uma atitude positiva. A insegurança faz parte da nossa vida todos os dias, mas é importante observar que houve muito trabalho, dedicação, perseverança, disciplina e agora chegou o momento de colher tudo o que foi plantado e, mesmo com medo, enfrentar o vestibular sabendo que você vai conseguir, após tanto esforço.

Apoio da família:

A família pode auxiliá-lo no momento do vestibular oferecendo um ambiente tranquilo para estudo, com ajuda na organização do tempo, acompanhamento do progresso dos estudos, incentivo e apoio emocional, além de contribuir na busca por informações sobre cursos e universidades.

André reforça que o trabalho da escola representa um reforço dessas orientações, bem como o reconhecimento das potencialidades dos estudantes e os pontos de melhora de forma ampla. “É importante que a preocupação não se resuma à parte acadêmica. Existe também o olhar para o emocional e o psicológico dos estudantes, e nós como escola sempre temos essa responsabilidade”, finalizou.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Obesidade atinge até um quarto dos brasileiros, e a solução exige olhar para múltiplos fatores

Em FIDC, aplicação reduz tempo de processamento de recebíveis de uma hora para 3 minutos

Varejo tem alta de 1,6% em setembro