Petlove lança campanha reforçando a relevância dos planos de saúde dos pets

Segundo um levantamento recente da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o Brasil conta com mais de 85 milhões de cães e gatos adotados e, destes, cerca de 0,2% possuem um plano de saúde. Ou seja, menos de 200 mil pets no país estão segurados caso algum imprevisto aconteça. Evocando seu papel ativista em prol do bem-estar dos pets, o Grupo Petlove — maior ecossistema pet do Brasil — intensifica seu calendário de ativações e lança uma grande campanha neste Mês da Saúde, reforçando importância dos planos de saúde pet para os tutores que desejam evitar surpresas no que diz respeito ao bem-estar de seus animais de estimação. Afinal, se este benefício tem se tornado cada vez mais essencial para a prevenção de doenças em pessoas, por que com os animais de estimação seria diferente?

Na ação, que acontece durante todo o mês de abril, a holding pet evidencia que, com um valor acessível — a partir de R$ 49,90 —, é possível se prevenir em relação aos imprevistos inerentes ao dia a dia dos pets, que fazem parte da família de grande parte da população brasileira. Afinal, pesquisas recentes indicam que, atualmente, há mais animais de estimação do que crianças nos lares brasileiros: 45% das residências têm pelo menos um cão, o que equivale a 1,6 pet por casa.

A campanha é protagonizada por um novo filme idealizado pela agência CP+B, que traz uma narrativa leve e bem-humorada sobre um momento de lazer de uma pessoa e seu cachorro em um jardim. No vídeo, inesperadamente, aparece uma abelha e o cão logo se propõe a caçá-la, para desespero da tutora e também do pequeno inseto. As reações dos três personagens são destacadas em closes e stopmotions, que mostram a situação pelo ponto de vista de cada um deles. O cachorro acaba conseguindo abocanhar a abelha e sofre as consequências, ficando com o focinho todo inchado pelas picadas. Tudo termina bem, é claro, quando o pet vai ao médico-veterinário, com a assistência garantida pelo plano de saúde Petlove.

Com veiculação direcionada para São Paulo na programação da TV Globo, além de exposição nacional via merchandising no programa “Mais Você”, a ação tem como estratégia expandir o awareness do benefício para cães e gatos, uma vez que dados internos da Petlove indicam que mais de 60% dos tutores desconhecem a existência deste tipo de proteção específica para pets no país.

“Entendemos a importância de nosso papel ativista em prol da saúde e do bem-estar dos pets. Por isso, temos atuado em diferentes frentes para garantir que estejamos provendo informações que ampliem o acesso aos serviços veterinários no Brasil. Enquanto empresa, nossa missão é democratizar e simplificar o cuidado com o pet, oferecendo soluções para todos os perfis de clientes, seguindo nosso propósito de ‘transformar o mundo em um lugar onde os pets possam ser mais felizes e saudáveis’. Nosso grande objetivo com a ação do Mês de Saúde é chamar a atenção dos tutores sobre a importância da prevenção e dos cuidados com os pets, mantendo a vacinação e check-ups em dia, além de estar segurado caso imprevistos aconteçam com seus cães e gatos”, afirma Filipe Botton, head de comunicação e marca do Grupo Petlove.

Condições especiais para adesão no período e expansão territorial na rede credenciada da Petlove Saúde

Além do filme, a campanha do Mês da Saúde contempla diferentes ativações promocionais no site, no aplicativo e nas lojas físicas da marca, nas quais os tutores ganham a primeira mensalidade gratuita dos planos na aquisição de combos veterinários selecionados (como medicamentos, vitaminas, suplementos, entre outros) ou na compra de rações super premium ou naturais (que atuam diretamente no bem-estar animal).

O Grupo Petlove também aproveita o mês de abril para continuar a expansão das áreas de atuação de seus planos de saúde para pets, chegando a seis novas cidades: Salvador, Teresina, Campo Grande, Petrópolis/RJ, Teresópolis/RJ e Piracicaba/SP. A empresa é líder no setor, com uma carteira de quase 130 mil vidas seguradas (cerca de 65% do share do mercado nacional) e mais de 2,5 mil parceiros credenciados em quase 50 cidades do Brasil. A expectativa da companhia é atingir R$ 650 milhões em receita apenas neste segmento até 2025.

Desde 2022, a Petlove também investe na oferta de planos de saúde pet corporativos, sendo a pioneira e única marca pet a oferecer esta modalidade no Brasil, na qual as empresas oferecem o plano como benefício para os colaboradores. Atualmente, mais de 60 empresas já aderiram a esta modalidade e fecharam parceria com o Grupo Petlove na qual seus colaboradores podem ter o plano descontado em folha, sendo pago pelo colaborador, pela empresa, ou subsídio de um percentual arcado pela empresa.

